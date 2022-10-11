Столтенберг: В случае диверсии на объектах критической инфраструктуры НАТО может применить 5-ю статью о коллективной обороне 1 11.10.2022, 23:15

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НАТО усиливает присутствие в Балтийском и Северном морях после диверсией на газопроводах.

НАТО усилит защиту критической инфраструктуры стран альянса в ответ на предполагаемые диверсии на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» в Балтийском море. «Мы увеличили присутствие в Северном и Балтийском морях до 30 кораблей», - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 11 октября, в Брюсселе, передает DW.

По его словам, эти корабли получают поддержку с воздуха и с помощью подводных устройств. Кроме того, страны альянса ужесточают меры безопасности вокруг инфраструктурных объектов и расширяют обмен информацией между спецслужбами, сказал Столтенберг.

«Любая атака на объекты критической инфраструктуры стран НАТО повлечет за собой сплоченный и решительный ответ», - заявил генсек североатлантического альянса. Каким будет этот ответ, зависит от атаки. Столтенберг не исключил, что в случае крупной диверсии НАТО может применить 5 статью своего устава о коллективной обороне. К критической инфраструктуре, по его словам, относятся не только газопроводы, но и подводные кабели электросетей и интернета.

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