Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger 11.10.2022, 23:27

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иллюстрационное фото

Воин спас десятки жизней.

Украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бойцу зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить вражеские ракеты на Черниговском направлении.

«Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней, я благодарю за это», - рассказал президент Украины.

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