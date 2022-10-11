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Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger

  • 11.10.2022, 23:27
  • 1,498
Украинский военный сбил две ракеты россиян из ПЗРК Stinger
иллюстрационное фото

Воин спас десятки жизней.

Украинский военный Дмитрий Шумский во время массированного обстрела Украины 10 октября сбил две ракеты российских оккупантов при помощи ПЗРК Stinger.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, бойцу зенитно-ракетного взвода 57-го отдельного радиотехнического батальона удалось сбить вражеские ракеты на Черниговском направлении.

«Дмитрий Шумский проявил отличные навыки и реакцию и с помощью ПЗРК «Стингер» сбил две крылатые ракеты террористов. Один человек спас десятки жизней, я благодарю за это», - рассказал президент Украины.

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