Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana 11.10.2022, 23:48

Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.

Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу правительственного сайта Германии.

Также стало известно, что Германия намерена передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.

Отдельно к этому Германия поставит в Украину 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.

Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.

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