Германия передаст Украине 16 САУ Zuzana
- 11.10.2022, 23:48
Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.
Германия предоставит Украине 16 самоходных гаубиц Zuzana. Это будет происходить в сотрудничестве с Данией и Норвегией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу правительственного сайта Германии.
Также стало известно, что Германия намерена передать 130 систем отопления и 36 медицинских транспортеров.
Отдельно к этому Германия поставит в Украину 100 000 аптечек и 405 000 сухпайков.
Из соображений безопасности федеральное правительство не предоставляет подробной информации о способах и предоставлении помощи.