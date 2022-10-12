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Бывший депутат Павел Знавец осужден на 15 суток

  • 12.10.2022, 0:59
Бывший депутат Павел Знавец осужден на 15 суток
Павел Знавец

Он был задержан 30 сентября.

Однопартийцы бывшего депутата Верховного Совета ХІІІ созыва из Белорусской социал-демократической грамады сообщили, что Павел Знавец получил 15 суток административного ареста за «нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий». Какой именно факт ему поставлен в вину — пока неизвестно.

Отбывает сутки Павел Знавец на Окрестина. Он был задержан 30 сентября, поэтому выйти должен 15 октября около обеда.

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