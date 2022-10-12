В Минске состоялся семинар для лукашенковских пропагандистов с участием института ЮНЕСКО 12.10.2022, 3:04

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На семинаре были самые одиозные пропагандисты.

Мероприятие «Мегаполис — в зеркалах современных медиа» проходило 6 октября в конгресс-холле гостиницы «Виктория», а также в редакции агентства «Минск-Новости», пишет «Радыё Свабода». Обращая при этом внимание на некоторые странные обстоятельства.

Среди участников были самые одиозные провластные пропагандисты — Игорь Тур, Андрей Муковозчик, Дмитрий Партон, Андрей Кривошеев, Кирилл Казаков, Алена Радонская, Юлия Артюх, начальник управления идеологической работы Мингорисполкома Ольга Чемоданова. Также были приглашены главные редакторы провластных СМИ Tochka.by и «Смартпресс» — соответственно, Павел Тухто и Вячеслав Зенькович.

Международных гостей представлял, в частности, французский журналист Адриан Боке. Это частый гость российских пропагандистских шоу, утверждавший, что «своими глазами видел зверства украинской армии», не представляя при этом никаких фактов. В прошлом Боке был военным, который написал резонансную книгу о собственном ранении, оказавшемся вымышленным, об этом много писали во французской прессе.

В Минске Боке заявил, что хочет раскрыть глаза мира на происходящее в Украине. Его охотно цитировали белорусские государственные СМИ.

Организаторами форума выступали Министерство информации, Мингорисполком, Белорусский союз журналистов, БРСМ, факультет журналистики БГУ. Примечательно, что среди организаторов сразу две структуры, связанные с ЮНЕСКО (специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры). Это Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО и институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании.

Сами организаторы форум называли просто: «Семинар ЮНЕСКО». Эмблема международной организации появилась на официальном лого мероприятия.

Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО действует в Беларуси с 1956 года. На сегодняшний момент ее глава — министр иностранных дел Владимир Макей. Это белорусская организация.

А вот институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании — организация международная. Согласно информации, размещенной на сайте, он был образован на генеральной сессии ЮНЕСКО в 1997 году, институт является структурным подразделением ЮНЕСКО. Офис организации находится в Москве, а возглавляет его китайский ученый Тао Чжань.

«Радыё Свабода» делало запрос в институт ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании, чтобы узнать, почему эта организация решила поддержать семинар в Минске, но пока ответа так и не получило.

Примечательно, что в апреле 2022 года ликвидированная белорусскими властями Белорусская ассоциация журналистов получила от ЮНЕСКО премию Гильермо Кана за вклад в свободу прессы.

«Присуждая премию БАЖ, мы поддерживаем всех журналистов во всем мире, которые критикуют, выступают против и разоблачают авторитарных политиков и режимы, передавая правдивую информацию и продвигая свободу выражения мнений», — говорил председатель международного жюри премии Альфред Лела.

«Радыё Свабода» поинтересовалось у представителей БАЖ, которая продолжает работу в эмиграции, слышали ли они что-либо о мероприятии под эгидой ЮНЕСКО и не получали ли приглашения принять участие в форуме, но там им ответили, что слышат о семинаре впервые.

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