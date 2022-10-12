Россия просит переговоров и ждет предложений от Запада 12.10.2022, 4:41

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Заявления о переговорах звучат из РФ на разных уровнях.

После ряда поражений, которые в последние месяцы потерпела Россия на поле боя, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к переговорам с Западом относительно войны в Украине, но еще не получила ни одного «серьезного предложения» по такой перспективе, пишет «Зеркало недели».

В интервью государственному телевидению Лавров сказал, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами или Турцией по способам прекращения войны.

Лавров также добавил, что пока «серьезных предложений» по переговорам РФ не получала.

Министр отметил, что Россия не откажется от встречи между президентом Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом на саммите G20 в середине ноября в Индонезии, и рассмотрит это предложение, если его получит.

Это не первый намек на желание России пойти на переговоры с категорически отказывающейся от переговоров с агрессором Украиной. Президент Зеленский отметил, что о переговорах с Россией можно забыть, пока ее президентом является именно Путин.

30 сентября во время своего выступления в Кремле по поводу аннексии украинских территорий политический лидер РФ Владимир Путин, чья армия терпит значительные потери в Украине, призвал Киев перейти прекратить огонь и перейти к переговорам.

Выступая в рамках саммита глав парламентов стран «Большой двадцатки» в столице Индонезии Джакарте, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации Украины «немедленно сесть за стол переговоров».

Ранее издание Milliyet сообщило, что Турция хотела бы выступить посредником в вопросе прекращения российско-украинской войны и уже направила план четырехсторонних переговоров некоторым западным столицам, в том числе частными каналами. Впрочем, РФ не подтвердила факт получения такого предложения.

В то же время, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сомневается, что на этом этапе войны можно выйти из нее путем только переговоров Украины и России.

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