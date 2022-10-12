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В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

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  • 12.10.2022, 7:36
  • 6,892
В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв
архивное фото

В воздух взлетело авто.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Ивана Федорова.

«Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде», - отметил чиновник.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов.

Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взлетело авто. Все подробности уточняются.

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