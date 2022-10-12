В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв

В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв2
- 12.10.2022, 7:36
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В воздух взлетело авто.
Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва.
Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Ивана Федорова.
«Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде», - отметил чиновник.
Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов.
Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взлетело авто. Все подробности уточняются.