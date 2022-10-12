В оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв 2 12.10.2022, 7:36

6,892

архивное фото

В воздух взлетело авто.

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области 12 октября был слышен звук мощного взрыва.

Об этом сообщил в Telegram мелитопольский городской голова Ивана Федорова.

«Было громко в разных районах, но сильнее всего в северной части города: на микрорайоне и Северном переезде», - отметил чиновник.

Согласно данным, обнародованным Федоровым, звук был слышен около 06:44 часов.

Мэр указал, что, по предварительной информации, в воздух взлетело авто. Все подробности уточняются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».