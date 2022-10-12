В Украину прибыли новые системы HIMARS 12 12.10.2022, 7:48

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Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Украинские военные получат еще четыре американских HIMARS. Реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

Об этом сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников.

«Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Замечательные новости накануне Ramstein 6, куда я собираюсь завтра (12 октября - ред.)», - отметил чиновник.

Резников указал, что 4 дополнительных РСЗО уже прибыли в Украину.

Глава Минобороны поблагодарил за помощь президента США Джо Байдена, своего коллегу Ллойда Остина и весь американский народ.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что в Украине «на четыре создателя бавовны стало больше».

Напомним, Белый дом 28 сентября анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

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