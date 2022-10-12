Политтехнолог: В Кремле готовят тайный опрос по возврату Крыма Украине 6 12.10.2022, 7:55

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Москва видит, что военный сценарий битвы за Крымский полуостров становится реальностью.

Кремль пытается найти модель выхода из войны против Украины и изучает разные возможности. Власти страны-агрессора хотят провести секретный опрос по поводу того, «готовы ли россияне отдать Крым», и нужно ли воевать с Киевом за полуостров. Москва уже видит, что военный сценарий битвы за Крымский полуостров становится реальностью. Об этом заявил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Как сообщает «24 канал», эксперт рассказал о том, что в Кремле не знают, как закончить свою войну против Украины и рассматривают разные сценарии. Самый интересный из них включает тайный опрос по Крыму.

«Самое интересное, что я увидел – это секретный опрос, готовящийся по заказу руководства России. Его тема – «готовы ли россияне отдать Крым?». О нем стало известно нашей разведке», - отметил Шейтельман.

Он утверждает, что такой опрос могут провести в контексте того, что Украина способна освободить Крым, и «нужно ли продолжать войну с Украиной за то, чтобы вернуть полуостров».

«Они исходят из того, что это уже реальность, что это может произойти, и что тогда им делать. Это, по моему мнению, настоящий прорыв, что они готовятся «дать заднюю» в этом вопросе», - подчеркнул Михаил Шейтельман.

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