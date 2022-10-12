СМИ: Внук Пугачевой пешком сбежал из России 18 12.10.2022, 8:00

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Никита Пресняков

Фото: instagram.com/npresnyakov

Никита Пресняков пересек границу на одном из переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, которая ранее улетела в Израиль, также покинул Россию.

Актер пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. По информации росСМИ, на такой поступок Пресняков решился 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации, пишет «Главред».

Он пересек границу страны на одном из пешеходных пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Чтобы пересечь границу, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Для Преснякова-младшего это не проблема - у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева решила прервать молчание после побега в Израиль. На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

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