закрыть
12 октября 2022, среда, 10:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Внук Пугачевой пешком сбежал из России

18
  • 12.10.2022, 8:00
  • 23,594
СМИ: Внук Пугачевой пешком сбежал из России
Никита Пресняков
Фото: instagram.com/npresnyakov

Никита Пресняков пересек границу на одном из переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, которая ранее улетела в Израиль, также покинул Россию.

Актер пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой. По информации росСМИ, на такой поступок Пресняков решился 24 сентября — через трое суток после объявления частичной мобилизации, пишет «Главред».

Он пересек границу страны на одном из пешеходных пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.

Чтобы пересечь границу, необходимо иметь с собой загранпаспорт с действующей шенгенской или национальной визой. Для Преснякова-младшего это не проблема - у внука Пугачевой есть гражданство Литвы, поэтому виза ему не нужна.

Напомним, ранее певица Алла Пугачева решила прервать молчание после побега в Израиль. На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, адресованный тем, кто ее критикует.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип