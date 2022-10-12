Лукашенко испугался «300 боевиков», идущих его свергать из Украины 44 12.10.2022, 8:03

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фото: Anadolu Agency

Им должны помочь белорусские рельсовые партизаны.

После того как диктатор Александр Лукашенко так и не смог показать на карте, откуда Украина хотела на него напасть, глава белорусского КГБ решил пойти другим путем. Иван Тертель нашел украинских «боевиков», которых якобы готовили для «вторжения».

Такое заявление Тертель сделал 11 октября в прямом эфире телеканала «Беларусь 1». По его словам, иностранные спецслужбы на территории Украины подготовили от 100 до 300 «боевиков» для захвата белорусского райцентра, который якобы должен стать плацдармом для дальнейшего наступления.

Такая операция, по словам Тертеля, планировалась ради захвата власти и изменения геополитического курса в Беларуси. А подготовкой таких «боевиков» занимаются не только иностранные инструкторы в Украине, но и Польше и Литве.

Но это не единственный сценарий, уверяет глава белорусского КГБ. Ему также мерещится подготовка к серии терактов на территории Беларуси – на железной дороге, на пути движения белорусских и российских военных формирований.

По словам Тертеля, за этим стоят «ЦРУ и другие более мощные спецслужбы».

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