ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области

ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области2
- 12.10.2022, 8:08
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Опубликована новая карта наступления украинских войск.
Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательную операцию в Херсонской области. Защитники страны постепенно освобождают от российских оккупантов населенные пункты на правом берегу Херсонщины.
Официально подтверждено освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.
По его словам, речь идет о таких поселках, как Нововасильевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное.
Данные населенные пункты находятся в Великоалександровском и Бериславском районе Херсонщины.