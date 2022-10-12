ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области 2 12.10.2022, 8:08

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Опубликована новая карта наступления украинских войск.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательную операцию в Херсонской области. Защитники страны постепенно освобождают от российских оккупантов населенные пункты на правом берегу Херсонщины.

Официально подтверждено освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, речь идет о таких поселках, как Нововасильевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное.

Данные населенные пункты находятся в Великоалександровском и Бериславском районе Херсонщины.

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