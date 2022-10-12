закрыть
12 октября 2022, среда, 10:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области

2
  • 12.10.2022, 8:08
  • 8,332
ВСУ освободили еще пять населенных пунктов в Херсонской области

Опубликована новая карта наступления украинских войск.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступательную операцию в Херсонской области. Защитники страны постепенно освобождают от российских оккупантов населенные пункты на правом берегу Херсонщины.

Официально подтверждено освобождение еще пяти населенных пунктов. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

По его словам, речь идет о таких поселках, как Нововасильевка, Новогригоровка, Новая Каменка, Трифоновка и Червоное.

Данные населенные пункты находятся в Великоалександровском и Бериславском районе Херсонщины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси
Если Лукашенко вступит в войну, ВСУ ударят по военным штабам в Беларуси Влад Волошин
Мафиозную власть необходимо ликвидировать
Мафиозную власть необходимо ликвидировать Леонид Невзлин
Нобель – свидетель защиты
Нобель – свидетель защиты Андрей Санников
Костел и этих переживет
Костел и этих переживет Ирина Халип