Politico: Путину «конец», в России началась гонка за роль нового лидера Кремля 5 12.10.2022, 8:23

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Через три-четыре месяца могут произойти кардинальные изменения.

Провалы оккупантов в войне против Украины привели к тому, что впервые за два десятилетия оппоненты российского президента Владимира Путина считают вероятной его отставку. В РФ спорят касательно того, кто может заменить главу Кремля.

Об этом идет речь в материале Politico. Отмечается, что все зависит от хода войны, которая оборачивается против него и подрывает его непобедимость.

В статье обратили внимание на то, что в руководстве РФ началась внутрення борьба и появились те, кто критикует действия друг друга и военного командования.

«Чиновники теперь, похоже, пытаются воспользоваться меняющимся политическим ландшафтом. Наблюдатели Кремля утверждают, что вспышки публичного инакомыслия со стороны представителей российской элиты, в частности чеченского лидера Рамзана Кадырова и руководителя группы Вагнера Евгения Пригожина, беспрецедентны», – отметил автор.

Кроме того, Михаил Касьянов, премьер-министр Путина с 2000 по 2004 год, выразил мнение, что власть президента может внезапно ослабнуть.

«Я считаю, что через три-четыре месяца произойдут кардинальные изменения», — поделился он.

Другие оппоненты Путина воздерживаются от прогнозирования сроков, однако почти уверены, что война становится причиной поворотного момента и начала конца для «русского царя».

Автор обратил внимание, что Кадыров и Пригожин избегали прямого осуждения Путина. Это может служить интересам Кремля — обвинить военных и отвести гнев от Путина. Не удержался от критики министерства обороны и сам Путин — он упрекнул его за неправильное исполнение приказа о мобилизации.

В Кремле также не стали упрекать ни Пригожина, ни Кадырова, который и вовсе получил новое звание генерал-полковника.

«Тем не менее, признаки внутренней борьбы за власть, состоящую из двух основных альянсов: «партии войны» во главе с Кадыровым и Пригожиным и противоборствующей фракции, состоящей из органов безопасности, Шойгу и Валерия Герасимова, начальника Генштаба, вполне наглядны», — прокомментировал в свою очередь предприниматель и оппозиционер Михаил Ходорковский.

Он описал два возможных сценария на случай, если война и далее будет провальной для Путина.

Согласно первому конкурирующие лагеря в РФ объединяются и давят на Путина, чтобы он ушел в отставку. Главе Кремля обещают иммунитет и сохранение его богатств. В таком случае новым лидером РФ станет премьер-министр Михаил Мишустин. Однако в этой случае, считает Ходорковский, начнется борьба за то, кто будет его контролировать.

Второй сценарий предполагает столкновение между «партией войны» и их оппонентами в органах безопасности и обороны, которые являются гораздо более фрагментированными и деморализованными.

Сможет ли Путин пережить последствия своей войны, неясно. «Я больше не считаю его прагматичным. Он все больше и больше полагается на свои эмоции», — резюмировал Ходорковский.

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