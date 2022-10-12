Верующим во главе с ксендзом Владиславом Завальнюком мешали молиться на ступеньках закрытого Красного костела

Верующим во главе с ксендзом Владиславом Завальнюком мешали молиться на ступеньках закрытого Красного костела15
- 12.10.2022, 8:30
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Лукашисты выталкивали католиков с внешней территории святыни.
Верующие в последние дни приходят к Красному костелу и молятся возле него вместе со своим настоятелем. Но на этот раз власти решили создавать этому препятствия. Об этом написал в «Фейсбуке» один из верующих, Виктор Ведень.
Виктор Ведень написал:
«Прихожанам Красного костела и верующим столицы не разрешили собраться возле святыни, чтобы вместе помолиться. В 15 часов люди еще смогли вместе со своим настоятелем собраться возле стен костела на молитву.
В 17 часов, когда людей традиционно в это время приходит больше, чтобы помолиться, через несколько минут появились сотрудники милиции, а после и люди в штатском, которые просто выталкивали верующих с внешней территории святыни.
Была попытка не позволить также настоятелю прихода ксендзу канонику Владиславу Завальнюку продолжить молитву у дверей закрытого костела. Однако попытка не удалась! Людей, которые подходили на ступеньки к костелу, тоже пытались не пускать дальше. Остальным же пришлось разделяться по отдельности вокруг своего храма, чтобы помолиться о скорейшем возвращении храма верующим…»
В ночь на 26 сентября в минском костеле святых Симеона и Елены произошел пожар, обстоятельства которого до сих пор не выяснены. После этого храм, в котором сгорела одна только деревянная скамья, закрыли для посещений.
После этого сотрудники МЧС признали, что костел находится в аварийном состоянии и требует ремонта, и на этом основании его забрали у верующих.