Верующим во главе с ксендзом Владиславом Завальнюком мешали молиться на ступеньках закрытого Красного костела 15 12.10.2022, 8:30

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Лукашисты выталкивали католиков с внешней территории святыни.

Верующие в последние дни приходят к Красному костелу и молятся возле него вместе со своим настоятелем. Но на этот раз власти решили создавать этому препятствия. Об этом написал в «Фейсбуке» один из верующих, Виктор Ведень.

Виктор Ведень написал:

«Прихожанам Красного костела и верующим столицы не разрешили собраться возле святыни, чтобы вместе помолиться. В 15 часов люди еще смогли вместе со своим настоятелем собраться возле стен костела на молитву.

В 17 часов, когда людей традиционно в это время приходит больше, чтобы помолиться, через несколько минут появились сотрудники милиции, а после и люди в штатском, которые просто выталкивали верующих с внешней территории святыни.

Была попытка не позволить также настоятелю прихода ксендзу канонику Владиславу Завальнюку продолжить молитву у дверей закрытого костела. Однако попытка не удалась! Людей, которые подходили на ступеньки к костелу, тоже пытались не пускать дальше. Остальным же пришлось разделяться по отдельности вокруг своего храма, чтобы помолиться о скорейшем возвращении храма верующим…»

В ночь на 26 сентября в минском костеле святых Симеона и Елены произошел пожар, обстоятельства которого до сих пор не выяснены. После этого храм, в котором сгорела одна только деревянная скамья, закрыли для посещений.

После этого сотрудники МЧС признали, что костел находится в аварийном состоянии и требует ремонта, и на этом основании его забрали у верующих.

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