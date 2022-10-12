Россия больше не может производить новые танки Т-90 4 12.10.2022, 8:35

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Эксперт назвал причину.

Производства новых танков Т-90 в России уже не существует. Есть только модернизация старых машин.

Уверенность в этом высказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, показав подтверждение.

Эксперт опубликовал фото якобы нового Т-90М, который на самом деле оказался старым модернизированным танком.

«Россиян всегда в комментариях этот факт рвал на куски, но сейчас ботов порвет еще больше. Казалось бы, фото нового Т-90М, а на самом деле – нет! Просто модернизированный танк 1994 года выпуска, что следует из его номера. А вы еще удивлялись, почему танки у россиян стали дефицитными к концу весны», – отметил он.

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