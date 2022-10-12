Буряты украли камеры наблюдения из Лимана и транслируют «шоу», сами того не зная 15 12.10.2022, 8:38

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Сбежавшие из «котла» оккупанты выставили себя на всеобщее обозрение.

Российские оккупанты из Бурятии бежали с Лимана Донецкой области, когда туда пришли ВСУ. По дороге они прихватили с собой камеры видеонаблюдения. Похищенные устройства они не перенастраивали и просто поставили их в своих квартирах. Теперь украинские блогеры наблюдают в режиме онлайн, как живут буряты.

В своем Instagram блогер Ян Гордиенко опубликовал несколько фрагментов видео с бурятами, которые ходят по своим квартирам. Буряты решили не настраивать камеры, а просто поставили их на видном месте, оставив доступ прежнему хозяину к видеоматериалам.

«Если мой друг до сих пор имеет доступ к камере, значит они ее не настраивали, они просто поставили в квартире. Просто для вида», - сказал Гордиенко.

Теперь блогеры шутят, что появилась возможность смотреть «свой собственный Дом-2».

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