Буряты украли камеры наблюдения из Лимана и транслируют «шоу», сами того не зная

Буряты украли камеры наблюдения из Лимана и транслируют «шоу», сами того не зная15
- 12.10.2022, 8:38
- 27,904
Сбежавшие из «котла» оккупанты выставили себя на всеобщее обозрение.
Российские оккупанты из Бурятии бежали с Лимана Донецкой области, когда туда пришли ВСУ. По дороге они прихватили с собой камеры видеонаблюдения. Похищенные устройства они не перенастраивали и просто поставили их в своих квартирах. Теперь украинские блогеры наблюдают в режиме онлайн, как живут буряты.
В своем Instagram блогер Ян Гордиенко опубликовал несколько фрагментов видео с бурятами, которые ходят по своим квартирам. Буряты решили не настраивать камеры, а просто поставили их на видном месте, оставив доступ прежнему хозяину к видеоматериалам.
«Если мой друг до сих пор имеет доступ к камере, значит они ее не настраивали, они просто поставили в квартире. Просто для вида», - сказал Гордиенко.
Теперь блогеры шутят, что появилась возможность смотреть «свой собственный Дом-2».