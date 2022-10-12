Аналитики ISW оценили возможность повторного наступления на Украину из Беларуси 4 12.10.2022, 8:41

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Режим Лукашенко является соучастником войны.

Россия вывозит боеприпасы и другие средства со складов в Беларуси. Такие действия агрессора несовместимы с представлением о создании условий для повторного наземного нападения на Украину с севера.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что Генеральное управление разведки проинформировало, что на станцию Кировская в Крыму недавно прибыл эшелон с 492 тоннами боеприпасов из белорусского 43-го арсенала складов ракет и БК в Гомеле.

Согласно отчету ISW, в ГУР также указали, что белорусские чиновники планируют отправить дополнительно 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другим неустановленным материалом из пяти различных белорусских баз в Ростовскую область.

«Перемещение белорусской техники указывает на то, что российские и белорусские силы не создают зоны сбора в Беларуси. Перемещение техники и поставок в Крым и Ростовскую область указывают на то, что силы РФ менее уверены в безопасности наземных линий связи, что проходят через северную и западную Луганскую область, учитывая продолжающееся там украинское контрнаступление», - убеждены специалисты.

В Институте изучения войны добавили, что в свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что не наблюдает признаков формирования наступательных группировок в Беларуси по состоянию на 11 октября.

Несмотря на это Беларусь остается соучастником войны. Ведь материально поддерживает российские наступательные действия и предоставляет оккупантам аэродромы, из которых те могут атаковать Украину высокоточными боеприпасами.

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