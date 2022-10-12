Украинская пушка М777 разнесла на куски российский «супертанк» Т-80БВМ

Украинская пушка М777 разнесла на куски российский «супертанк» Т-80БВМ6
- 12.10.2022, 8:52
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Обломок башни улетел в сторону сельского дома, где выбил окно.
11 октября в сети появилось видео, на котором боец ВСУ демонстрирует эффективность стрельбы пушки М777 по российским целям.
Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».
Украинский военный сначала показывает кучу железа и говорит, что это хваленый российский «летающий» танк Т-80БВ. Дальше – рассказывает, что произошло с этим хваленым танком.
После попадания М777 танк загорелся: пламя охватило весь корпус и он треснул.
После этого танк разлетелся на куски: корпус в одном месте, башня – в другом.
Обломок башни улетел в сторону сельского дома, где выбил окно.