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Украинская пушка М777 разнесла на куски российский «супертанк» Т-80БВМ

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  • 12.10.2022, 8:52
  • 11,410
Украинская пушка М777 разнесла на куски российский «супертанк» Т-80БВМ

Обломок башни улетел в сторону сельского дома, где выбил окно.

11 октября в сети появилось видео, на котором боец ВСУ демонстрирует эффективность стрельбы пушки М777 по российским целям.

Информация обнародована в Telegram-канале «СтратКом ВСУ».

Украинский военный сначала показывает кучу железа и говорит, что это хваленый российский «летающий» танк Т-80БВ. Дальше – рассказывает, что произошло с этим хваленым танком.

После попадания М777 танк загорелся: пламя охватило весь корпус и он треснул.

После этого танк разлетелся на куски: корпус в одном месте, башня – в другом.

Обломок башни улетел в сторону сельского дома, где выбил окно.

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