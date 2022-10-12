Где и как прячутся «Шахиды», которыми нанесли удар по Украине с территории Беларуси 4 12.10.2022, 9:06

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Установлено точное место запуска.

Министерство обороны Украины сообщило о запусках иранских дронов-камикадзе Shahed-136 по Украине с территории Беларуси. «Флагшток» постарался разобраться откуда и как могут производится запуски с территории Беларуси дронов-камикадзе.

Для начала несколько технических характеристик: озвученная производителем дальность полета Shahed-136 1000 и более километров с возможностью доставки боевой части массой 50 килограммов. Летает беспилотник на высоте от 60 до 4000 метров с крейсерской скоростью около 180 км/ч. БПЛА стартует при помощи реактивного заряда и продолжает полет на шумном 2-х тактном двигателе китайского производства, мощностью 50 «лошадей». Его полет сопровождается «мопедным» звуком и слышен за километры.

Как и на чем могли привезти дроны

Российские СМИ не публикуют фото и видео процесса перевозки и запуска этих дронов. Единственное доступное видео запуска — презентационное, созданное производителем дронов. На видео оператор стремится не показывать грузовое шасси, на котором размещена пусковая установка дронов. Однако определить производителя шасси возможно.

Мобильный вариант пусковой установки на 5 дронов, который демонстрируется на видео, иранский производитель разместил на китайском шасси грузового автомобиля Howo. Кабина грузовика исполнена в короткой версии без спальника с аэродинамическим обтекателем. Шасси имеет колесную формулу 6х4. Пусковая установка стилизована под бортовой кузов с тентом. Однако бортов на грузовой платформе нет. Грузовой отсек для пусков приводится в пусковое положение при помощи гидравлического упора, поэтому между кузовом и кабиной в этой машине большее расстояние, чем в обычном грузовике (как у самосвала).

Сравнение кабины самосвала Howo и шасси пусковой установки дронов Shahed-136 (кабина в левой части иллюстрации дана в зеркальном отражении для более удобного сравнения)

Такой автомобиль при передвижении не выглядит как военный. Однако ряд специфических особенностей конструкции и нехарактерная для Беларуси марка могут выдать настоящее назначение такого грузовика.

Откуда производились запуски?

Первая верифицированная атака дронами с территории Беларуси была произведена 10 октября. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким указал, что дроны были зафиксированы в Иванковском районе (упраздненный район Киевской области, граничивший с Брагинским и Хойникским районами Гомельской области). С учетом того, что до настоящего времени нет информации, о фиксации пролета шумных дронов над территорией Беларуси, можно сделать предположение, что запуски БПЛА производятся не с аэродромов, а с закрытой территории Полесского радиационно-экологического заповедника или с территории слабозаселенного приграничья.

По информации Главного управления разведки Украины, по состоянию на 10 октября на территорию Беларуси было ввезено 32 БПЛА Shahed-136, к 14 октября планируется ввезти еще 8.

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