В Британии арестовали «помощника» российского олигарха Дерипаски

В Британии арестовали «помощника» российского олигарха Дерипаски4
- 12.10.2022, 9:16
- 5,022
Двоюродный брат актрисы Хелены Бонем-Картер помогал бизнесмену обходить санкции.
Британского бизнесмена Грэма Бонэма-Картера арестовали. Он помогал обходить санкции, наложенные на российского олигарха Олега Дерипаску.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента юстиции США.
Отмечается, что двоюродный брат актрисы Хелены Бонем-Картер работал консультантом у Дерипаски. Его арестовали в Великобритании, а федеральная прокуратура Манхэттена намеренна добиваться его экстрадиции.
По данным прокуратуры, компания Бонэм-Катера проводила платежи за имущество Дерипаски, а также пыталась вывезти произведения искусства за границу. Сообщается, что после внесения Дерипаски в санкционный список, компания Бонем-Картера замечена в незаконных операциях более чем 1 миллион долларов для финансирования недвижимости Дерипаски в США.
В документах указано, что 62-летний Бонэм-Картер работал на предприятиях Дерипаски с июля 2003 года. Его обвиняют по трем статьям:
сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США;
нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях;
мошенничество с электронной почтой.
Каждое из обвинений предусматривает наказание в виде 20 лет тюрьмы.