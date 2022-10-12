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В Британии арестовали «помощника» российского олигарха Дерипаски

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  • 12.10.2022, 9:16
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В Британии арестовали «помощника» российского олигарха Дерипаски
Грэм Бонэм-Картер

Двоюродный брат актрисы Хелены Бонем-Картер помогал бизнесмену обходить санкции.

Британского бизнесмена Грэма Бонэма-Картера арестовали. Он помогал обходить санкции, наложенные на российского олигарха Олега Дерипаску.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента юстиции США.

Отмечается, что двоюродный брат актрисы Хелены Бонем-Картер работал консультантом у Дерипаски. Его арестовали в Великобритании, а федеральная прокуратура Манхэттена намеренна добиваться его экстрадиции.

По данным прокуратуры, компания Бонэм-Катера проводила платежи за имущество Дерипаски, а также пыталась вывезти произведения искусства за границу. Сообщается, что после внесения Дерипаски в санкционный список, компания Бонем-Картера замечена в незаконных операциях более чем 1 миллион долларов для финансирования недвижимости Дерипаски в США.

В документах указано, что 62-летний Бонэм-Картер работал на предприятиях Дерипаски с июля 2003 года. Его обвиняют по трем статьям:

сговор с целью нарушения и уклонения от санкций США;

нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях;

мошенничество с электронной почтой.

Каждое из обвинений предусматривает наказание в виде 20 лет тюрьмы.

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