Как моль мечтала стать «орлом» 5 Андрей Черепанов

12.10.2022, 9:20

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Да крылышки спалились.

Свободная Украина была с 2014 года для Путина костью в горле. Своим восстанием на Майдане она показала пример героической борьбы и яркой победы граждан-патриотов над уголовником, пробравшимся во власть. Страшный, смертоносный для воровского путинского режима пример. И ему, по воровской же традиции, понадобилось отомстить за своего подельника, а заодно продемонстрировать россиянам пагубные последствия майданов, «цветных» революций. Вот для того, по моему убеждению, и был аннексирован Крым, а на часть Донбасса введены российские «отпускные» войска, вооружены местные сепаратисты и их главарями поставлены отпетые бандиты. Последующие восемь лет с оккупированной территории Донбасса обстреливались как украинские боевые позиции, так и его собственные жилые кварталы.

Но к 2022 году бои поутихли, и бандитские «народные республики» стали для Путина чем-то вроде чемодана без ручки – и тащить тяжело, и бросить жалко. Да и сама Украина наладила свою жизнь, ранее сильно страдавшую от разрыва связей с Донбассом. Отторжение его земель перестала мешать быстрому поступательному развитию украинской экономики. В этих условиях Путину потребовалось кардинальное решение, и он выбрал дальнейшую экспансию, террор и геноцид.

Наверняка при объявлении 24 февраля 2022 года крупномасштабного вторжения в Украину у Путина были две главные стратегические задумки – одна в общих интересах его воровского клана, вторая – глубоко личностная. Общая – это демонстрация всему миру решимости и военной силы России для выстраивания с Западом линии водораздела, через которую никто не смог бы переступать, препятствуя репрессиям вплоть до расстрела митингующих и дальнейшему ограблению россиян. Личностная - присоединение как можно большей площади украинской земли к России, чтобы «великий русский правитель» Путин получил право претендовать во всемирной истории не на давно заслуженное им место питерского гопника, контролировавшего крупнейшее по территории государство, а на место «собирателя земель русских».

Но совершенно неожиданно для Путина и более чем закономерно для тотально деградировавшей в период его правления страны, последовала череда позорнейших провалов России на фронтах боевых действий, в экономике и международной политике.

К своему удивлению, мир обнаружил дряхлость путинской армии, бездарность её полководцев, включая верховного главнокомандующего. И теперь всё меньше и меньше сомнений в неизбежности не только восстановления украинско-российского территориального статус-кво на начало 2022 года, но и в скором «возвращении в родную гавань» Крыма вместе со всем Донбассом, а также в принятии Россией на себя бремени вселенского масштаба репараций за нанесённый Украине ущерб. Стоит ожидать и потерю Россией своих собственных территорий, население которых не захочет оставаться в составе государства-изгоя.

Вот что случается, когда моль корчит из себя орла.

Андрей Черепанов, «Фейсбук»

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