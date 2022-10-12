Польша обнаружила утечку на нефтепроводе «Дружба» 5 12.10.2022, 9:45

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Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию.

Польша обнаружила утечку на одной из линий нефтепровода «Дружба». Пока причины повреждения неизвестны.

Об этом сообщает польский оператор PERN.

Утечка была обнаружена вечером 11 октября. Место повреждения находится примерно в 70 километрах от Плоцка. Повреждена линия, поставляющая нефть в Германию. Другая нить работает без изменений.

Оператор заявляет, что причины разгерметизации нефтепровода пока неизвестны. На месте происшествия работают экстренные службы.

Следует отметить, что трубопровод «Дружба» является основным маршрутом, по которому сырая нефть попадает в Германию.

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