ФСБ назвала «организатора» взрыва на Крымском мосту 10 12.10.2022, 10:00

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Российская спецслужба опубликовала свою «версию» событий.

В России озвучили результаты расследования подрыва Крымского моста в субботу, 8 октября. По данным ФСБ, «организатором» ЧП на Керченской переправе якобы является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ФСБ.

Также ФСБ «установила» имена еще 12 человек, которые, как утверждают в спецслужбе, «помогали» Буданову, «организовать» подрыв моста. Восемь из них, как утверждают в заявлении, задержаны. Это пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. РосСМИ даже опубликовали фото «фигурантов».

«Контроль за передвижением груза по всему маршруту и контакты с участниками преступной схемы осуществлял сотрудник ГУР украинского Минобороны», - уверяют в ФСБ.

Якобы этот сотрудник, представлявшийся Иваном Ивановичем, использовал для координации два номера - анонимный виртуальный, купленный в интернете и зарегистрированный на украинца, некого 34-летнего Сергея Владимировича Андрейченко из Кременчуга.

Как утверждают в ФСБ, бомба была закамуфлирована в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,77 тонны и в начале августа отправлена из порта Одессы в болгарский Русе по контракту №02/08/2022 между ООО «Транслогистик УА» (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе).

Путь груза

В ФСБ выяснили, что якобы к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были якобы привлечены граждане Украины Михаил Владимирович Цюркало (1975 года рождения), Денис Олегович Ковач (1979 года рождения) и Роман Иванович Соломко (1971 года рождения), граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван и гражданин Армении Артур Терчанян (1985 года рождения).

В российской спецслужбе считают, что с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале «Трансальянс» груз был растаможен по правилам ЕАЭС и именно здесь, якобы была произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО «ГУ АР ДЖИ ГРУП» (Армения, город Алаверди), а получателем ООО «Лидер» (Москва).

Позже, как говорится в заявлении, на зарегистрированном в Грузии грузовике DAF груз 4 октября пересек российско-грузинскую границу через «Верхний Ларс» и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира в Краснодарском крае

7 октября, как считают в РФ, при содействии Соломко, гражданина Украины Владимира Васильевича Злобы (1987 года рождения) и еще 5 установленных граждан России документы на груз снова были изменены, отправителем было указано ООО «ТЭК-34» (Ульяновск), а получателем несуществующая фирма в Крыму.

«В этот день паллеты были загружены в грузовик гражданина России Махира Юсубова (1971), который выехал в Симферополь, а 8 октября в 06.03 при следовании по Крымскому мосту был осуществлен подрыв», - утверждают в ФСБ.

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