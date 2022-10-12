Алексей Гончаренко — белорусским военным: Стреляйте в тех, кто отдает незаконные приказы 4 12.10.2022, 10:03

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Алексей Гончаренко

У вас есть выбор.

Путин ускоряет развитие событий, результатом которых станет крах его режима и Лукашенко. Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

— Российская армия несколько дней подряд атакует мирные объекты в Украине. О чем говорят подобные атаки?

— Путин в отчаянии, он не может победить украинскую армию и пытается отыграться на мирных жителях, а с другой стороны — через такие атаки показать россиянам, что он еще сильный.

Украина уже не боится Путина. Конечно, это очень неприятно, когда твои города бомбят, гибнут люди. Это все тяжело, но мы не боимся, мы понимаем, что это экзистенциальный вызов для нас, мы должны победить, чтобы выжить. Поэтому Путин не добился своего, чтобы украинцы испугались и захотели сдаться. Кто-то может испугаться и уехать, но в основном это все-таки приводит к тому, что люди просто в ярости и хотят скорейшей победы.

— На прошлой неделе произошел взрыв на Крымском мосту. В чем важность этого события для Украины и хода войны?

— В первую очередь — символическая, потому что хоть мост только поврежден, а не разрушен, но вот имидж Путина разрушен, а не просто поврежден. Он десятилетиями выстраивал имидж, основу которого составляет сила, что он настолько сильный, что может делать что хочет.

Путин говорил, что Крымский мост защищен со всех сторон и неприкасаем. Как оказалось, не защищен он со всех сторон и вполне прикасаем, а очередные «красные линии», которые он очерчивал, просто растворились. В этом и есть значение субботнего взрыва на Крымском мосту.

— Есть ли угроза повторной сухопутной атаки россиян на Киев с территории Беларуси?

— На сегодня мне этот вариант кажется маловероятным, потому что у России нет сил и средств даже защитить те участки, которые она захватила в Украине. Поэтому для создания каких-то новых фронтов у них просто нет возможностей, но они ведут мобилизацию. Вполне возможно, что в планах Путина дальнейшая оккупация Беларуси, использование белорусской территории, а, возможно, и белорусской армии. Наверное, Путин бы этого хотел. Пока, я думаю, это маловероятно, но надо следить внимательно за развитием событий.

— Решена ли судьба полноценного вступления Лукашенко в войну?

— С точки зрения документов ООН, Лукашенко вступил в войну уже давно, потому что предоставление своей территории агрессору также является актом агрессии. Поэтому здесь все понятно.

С точки зрения того, отправит ли он воевать белорусскую армию, думаю, Лукашенко будет до последнего сопротивляться, потому что понимает риски такого шага. И далеко не факт, что белорусская армия пойдет воевать, а не пойдет сносить Лукашенко. Он боится этого шага, что очень правильно в его ситуации.

— Вы как-то сказали, что «Лукашенко светит петля». Приближает ли он этот момент своими последними действиями и заявлениями?

— Конечно. Они с Путиным — такой уродливый двуглавый орел, одна голова путинская, другая — лукашенковская. Они вместе и вместе будут расплачиваться за все, но сейчас больше вопросов к Путину. Он главенствующий в этом диктаторском тандеме и ускоряет развязку, потому что все эти референдумы так называемые, аннексия, эти варварские атаки на Киев, они в военном смысле совершенно ничего не дают России. Даже наоборот — сейчас Украина получит больше оружия, больше поддержки. То есть Путин ускоряет развитие событий, результатом которых должен стать крах его режима и режима Лукашенко.

— Украинская власть заявила, что не будет ждать повторения Бучи и будет действовать на опережение. Могут ли быть нанесены удары по военным объектам и скоплению российских солдат на территории Беларуси?

— Украина имеет полное право с точки зрения того, что Россия осуществляет агрессию и в том числе — с территории Беларуси. Мы имеем полное право на подобные удары. Другое дело — во всем должен быть смысл как военный, так и политический. То есть не нужно помогать Путину втянуть Беларусь окончательно в войну. Исходя из этого, такие шаги должны быть выверены. С точки зрения морального, мы имеем на это право. С точки зрения практического, на сегодня я не вижу необходимости в таких шагах.

— Перед вторжением российских войск в Украину вы с трибуны Верховной рады обратились к россиянам. Ваше выступление, где вы говорите: «Добро пожаловать в ад, вы навечно останетесь в этой земле», стало очень популярным. Что бы вы сказали белорусским военным?

— Я тогда обращался и к белорусским военным тоже. Сейчас им могу сказать одно: это не ваша война, если вас попробуют кинуть убивать украинцев, то пойдите и уже наконец-то стреляйте в того, кто такой незаконный приказ вам отдаст, освободите Беларусь. Жертв при этом будет меньше, а результата намного больше, вы станете героями. У вас есть выбор между тем, чтобы умереть бесславными ублюдками на чужой земле или стать национальными героями, освободив свою страну от диктатора.

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