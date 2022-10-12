ВСУ сбили сразу девять дронов-камикадзе «Шахид» 2 12.10.2022, 10:07

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Беспилотники «приземлили» над Николаевской областью.

В среду, 12 октября, украинские силы ПВО в небе над Николаевской областью сбили 9 иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«Утром, 12 октября, над Николаевской областью, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты девять вражеских дронов-камикадзе Shahed-136», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Николаевской области утром 12 октября раздались взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Днем ранее, 11 октября, над Одесской и Николаевской областями ВСУ сбили 8 беспилотников и дронов-камикадзе.

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