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В Мозыре лукашенковский генерал показал, откуда «готовится нападение»

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  • 12.10.2022, 10:09
  • 7,902
В Мозыре лукашенковский генерал показал, откуда «готовится нападение»

Карты развернули перед работниками Мозырского НПЗ.

После проведения «совещания» Лукашенко с военным блоком, на Мозырский НПЗ для информирования работников завода прибыл генерал Богуславский, сообщает «Флагшток».

На слайдах Минобороны, которые попали на видео телеканала Мозырь, заметно, какие угрозы воспринимает режим Лукашенко. Это правозащитные организации, негосударственные СМИ и войска НАТО в европейских странах.

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