«Военком рассмеялся в лицо: мясу слова не давали!» 9 12.10.2022, 10:16

7,602

Мобилизация в России превратилась в театр абсурда.

Россия не только продолжает терроризировать Украину, нанося ракетные удары по детским площадкам и многоэтажным домам, но и ставит новые рекорды по темпам уничтожения собственного населения. Теперь на войну в Украине российские военкоматы мобилизуют и вовсе не годных солдат – часть из них умирает, так и не добравшись до места службы.

Подробнее о ситуации читайте в материале obozrevatel.com.

Из военкомата – в реанимацию

То, что Россия под видом необходимости защиты собственных рубежей на самом деле хочет завалить противника «пушечным мясом», уже не вызывает сомнений. Количество больных «мобиков», которые не выдержат и месяца в зоне боевых действий, растет с каждым днем.

«То, что творят военкоматы, уже даже не удивляет. Главное – выполнить план по мобилизованным, остальное вторично. Отчитался наверх, что «списки закрыты», а что дальше – неважно», – говорит собеседник, который в самом начале полномасштабного вторжения вместе с семьей уехал из России. На условиях сохранения анонимности он рассказал о том, что сейчас происходит в РФ.

По словам мужчины, он хорошо знает ситуацию, так как жертвами «аппетитов» курских военкомов стали и два его родственника.

«У одного из них еще два года назад обнаружили диабет. Мой двоюродный брат пока что удерживает сахар таблетированными препаратами, жесткой диетой и плаванием. Ну и, конечно, ему ни в коем случае нельзя нервничать. Чем опасен высокий сахар в крови? Он просто разрушает сосуды. По сути, это медленный убийца. Но если в зоне боевых действий сахар сильно подскочит, то произойдет диабетическая кома – без реанимации спасти человека будет невозможно», – говорит мужчина.

Тем не менее, его брата отказались отпускать и уже забрали в воинскую часть, а в ближайшее время собираются отправить на оккупированную территорию Украины: «Военком ему просто рассмеялся в лицо и сказал: мясу слова не давали! Понимаете уровень цинизма?».

Еще один родственник россиянина только чудом смог избежать отправки на войну.

«У дяди – ишемическая болезнь сердца. Когда он получил повестку, был просто в шоке. Естественно, он думал, что это какая-то ошибка, пошел в комиссариат с документами, справками, но никто даже не стал их смотреть. Также сказали, что никакой медкомиссии не будет, а критерий один: пришел на своих двоих, значит, годен к службе. И прямо в военном комиссариате у дяди произошел жуткий сердечный приступ, в реанимации еле спасли. Выяснилось, что ему придется делать стентирование, и это позволило избежать мобилизации», – поделился мужчина.

По его словам, никто из его родственников воевать не хочет, так как у них украинские корни.

Тем временем Курская область уже отчиталась о том, что выполнила план по частичной мобилизации и приступила ко второму этапу. То есть «пушечного мяса» с каждым днем требуется все больше.

Местные жители уже начали роптать – в социальных сетях они возмущаются происходящим. Правда, в первую очередь они требуют, чтобы мобилизованные проходили службу на территории Курской области: опасаются, что приграничный регион могут «атаковать ВСУ».

Умирают, не доехав до места службы

В российских СМИ нет-нет, да и всплывает информация о наиболее вопиющих примерах мобилизационной кампании: повестки приходят даже колясочникам и эпилептикам. Но военкоматы списывают такое на «неразбериху». Тем временем уже известно о нескольких случаях смерти мобилизованных, которые так и не доехали до зоны боевых действий.

Житель поселка Звездный Чегемского района (Кабардино-Балкария), мобилизованный для участия в «специальной военной операции», скоропостижно скончался на базе – прямо на плацу. Виной всему стала тромбоэмболия.

По словам очевидцев, накануне мужчина прошел медосвидетельствование – однако оно было формальным.

Во Владивостоке 39-летний призывник умер в результате остановки сердца. У него была алкогольная зависимость, причем пил он даже в помещении комиссариата, а затем устроил дебош. По дороге в отделение полиции он скончался.

В Пензе 41-летний мобилизованный умер во время занятий на полигоне – у него произошел сердечный приступ.

Местные жители шокированы произошедшим и подтверждают, что в армию забирают всех подряд, а такими темпами «скоро и до детей дойдут».

Частичная мобилизация в России – это самая настоящая путевка на тот свет. Однако когда это осознают все жители РФ – под большим вопросом. Ясно одно: в ближайшее время поток «груза 200» из Украины в Россию станет еще больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».