«Нас еще на 15 км назад отбросили, фланги пробивают»: оккупант позвонил из «котла» под Херсоном

«Нас еще на 15 км назад отбросили, фланги пробивают»: оккупант позвонил из «котла» под Херсоном2
- 12.10.2022, 10:22
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Военный рассказал о прорыве ВСУ российского фронта.
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало новый перехват телефонного разговора российского оккупанта.
Военный описал другу реальную обстановку на линии фронта в Херсонской области. Ролик был обнародован вечером 11 октября на официальном канале разведки в Telegram.
Российский оккупант пожаловался товарищу, что ВСУ прорвали фронт с фланга и берут их группировку в окружение.
«Все хорошо, жив-здоров, отступаем. В окружении! Я целый день на иголках… Мы вышли, но нас опять окружают... Сейчас от Вознесенского, от Новопетровки мы откатились, сейчас на Давыдов Брод нас кинули.
Окапываемся в лесополосе. За ночь вторую позицию меняем. Арта забивает… Вчера только позиции выкопали, в час ночи сняли нас, еще на 15 км назад отбросили. Мы то стоим, а фланги пробивают! Они (российские войска с флангов - ред.) откатываются. Мы в окружении», - рассказал военный РФ.
В ходе разговора он сообщил, что к ним начали направлять на пополнение мобилизованных россиян. Однако новобранцы совершенно не подготовлены к боевым действиям. Высказался оккупант крайне резко о российском диктаторе Владимире Путине, назвав его «ган**ном е*учим».
Друг военного в ходе беседы сильно возмущался тем фактом, что российская армия не наносит сокрушительных ударов по ВСУ.
«Че-то душком, Саша, попахивает!» - заявил россиянин.
Военный с ним согласился: «Да, есть такой запах».