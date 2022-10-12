Британские исследователи рассказали, как воспитывать кошек 3 12.10.2022, 10:22

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Дрессировка котов кажется невыполнимой задачей.

Но исследователи из Ноттингемского университета с этим утверждением не согласны.

Лорен Финка, научный сотрудник факультета поведения животных Ноттингемского университета, рассказала об основных особенностях воспитания кошек, пишет «Новое время».

Дрессировать их, как собак, получается не всегда. Все из-за особенностей селекции, никто не выводил кошек, исходя из способности к обучению и послушности. Тем не менее, кошка — умный зверь, который легко приспосабливается к правилам своего хозяина, поэтому научить их простейшим трюкам можно.

Например, можно приучить Барсика находиться рядом с вами или без истерик залазить в переноску. Лорен Финка советует использовать угощение, чтобы приманить питомца на одеяло. Если кошка сумеет спокойно усидеть рядом с вами хоть сколько-нибудь времени — стоит угостить ее еще раз.

Приучив питомца к одеялу, можно попробовать натренировать его залазить в переноску. Это делается с поомщью все того же лакомства, только в этом случае нужно немного помочь животному, перенеся его в корзину самостоятельно. Если не будет протестовать и пытаться сбежать — угостите снова.

Это действие нужно повторять столько раз, сколько понадобится кошке, причем важно не ограничивать ее передвижения. Питомец должен иметь выборр: убежать или пойти вам навстречу и получить лакомство.

Спустя время можно попробовать закрыть крышку или дверцу переноски — и кошка уже не будет пугаться. Разумеется, если получит вкусняшку.

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