Валерий Карбалевич о совместной группировке войск: Не российский ли генерал ее возглавит? 12.10.2022, 10:36

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Валерий Карбалевич

Единая группировка войск подразумевает и единое командование.

Отправит ли Лукашенко белорусских военных в Украину? Политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Свободным новостям» выразил мнение, что Кремль может решить этот вопрос даже без белорусского диктатора.

– Вызов посла Украины в белорусский МИД, заявления председателя Госпогранкомитета, совещание Лукашенко с силовиками – все свидетельствует о том, что резко возросло давление Кремля. Но если до сих пор Лукашенко правдами и неправдами выкручивался, то сейчас уже проблематично это делать: все больше и больше уступает российским требованиям.

– Прежде Лукашенко опровергал участие Беларуси в войне, сейчас он все подтверждает. По логике, следующим шагом официального Минска станет трансформация агрессивной риторики в такие же действия?

– До сих пор Лукашенко демонстрировал противоречивую позицию: и подтверждал, и отрицал участие в войне, причем эти противоречащие тезисы могли находиться в одном послании, а то и в одном абзаце. К сожалению, действия уже происходят: и перемещение российских войск в Беларусь в огромных масштабах, и вероятное наступление на Киев с территории Беларуси.

Кроме того, объявлено о развертывании единой группировки войск «cоюзного государства». А единая группировка войск подразумевает и единое командование. Не российский ли генерал ее возглавит? Не отдаст ли он приказ белорусским солдатам идти на войну? Иначе зачем они на белорусской земле? Слишком много вопросов возникает.

– На совещании с силовиками Лукашенко отдал приказ усилить контртеррористическую борьбу. Это означает усиление репрессий?

– Безусловно. И в России, и в Беларуси выбрали модель осажденной крепости, оба режима поддерживают друг друга. Модель осажденной крепости подразумевает, что страна находится в осаде, что у нее есть как внешние, так и внутренние враги. С врагами не принято церемониться.

– Складывается ощущение, что Лукашенко вернулся с неформального саммита в Санкт-Петербурге с новой задачей…

– Создается казус белли, то есть формируются основания для объявления войны. Одно дело – создать такие основания, совсем другое – официально объявить войну, между ними очень большая дистанция. Однако и вызов украинского посла в МИД, и заявления председателя Госпогранкомитета, и новый виток пропагандистской агрессии, и особенно жесткие заявления Лукашенко в адрес Украины на совещании с силовиками – все это идет в русле создания казус Белли.

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