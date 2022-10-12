«Всю зарплату жены — в заначку» 12.10.2022, 10:48

Белорусы рассказали, как им удается копить деньги.

«До меня дошло, почему мы никогда не могли найти способа разбогатеть. Мы его просто никогда не искали», — говорил Кобби в книге «Самый богатый человек в Вавилоне». В той самой книге, где первым шагом к богатству называют накопление денег. Журналисты onliner.by попросили наших читателей, которые умеют откладывать деньги, рассказать, как у них это получается.

Дарья и ее система трех заначек

Доход: 1500 рублей

Из них идет в заначку: $100 и 200—350 рублей

Дарье из Минска сейчас 36 лет, она работает преподавателем и учится в аспирантуре. Еще недавно девушка жила с гражданским мужем, а теперь — с мамой. Часть денег Дарья отдает ей — за квартиру и продукты платят вместе. Каждый месяц она делает заначки, распределяет их в три конверта.

Первый конверт — НЗ, или неприкосновенный запас. Не совсем неприкосновенный, предназначен для крупных покупок. В него уходит по $100 в месяц.

Второй конверт — деньги на отпуск. Туда идет от 150 до 250 рублей (в зависимости от трат в предыдущем месяце).

Третий конверт — не конверт, а дополнительная банковская карта для импульсных незапланированных покупок. Пополняется на 100 рублей в месяц.

Главное, по словам Дарьи, — это спрятать деньги в кубышку как можно раньше, чтобы они не лежали на основном счету и не искушали потратить себя. Систему трех конвертов девушка придумала сама, когда устала от того, что ближе к зарплате денег на карте, как правило, уже нет.

— Я никогда не умела откладывать, все тратила под ноль.

Пять лет назад решила с этим что-то делать. Начала с того, что пару месяцев фиксировала все свои расходы, разбила их по категориям. Первые несколько месяцев только наблюдала за тратами, абсолютно никак не пыталась себя урезать.

В итоге у меня сформировалось 12—15 категорий трат. Я их проанализировала и поняла, что на каждой категории я могу сэкономить 10, 30 или 50 рублей, и тогда для заначки останется довольно ощутимая сумма. Например, я решила, что мне комфортно ходить в бары два-три раза в месяц и тратить там 150 рублей. Ходить чаще — перебор, тратить больше 150 рублей — тоже перебор. А раньше я тратила больше.

Дарья говорит, что делала много попыток откладывать деньги, но месяцами у нее ничего не получалось, зарплата все равно тратилась подчистую.

Поэтому на старте девушка разрешила себе не соблюдать строгую дисциплину. Имея три конверта для заначек, за несколько месяцев Дарья научилась откладывать деньги хотя бы в один — в НЗ. Со временем получилось организованно пополнять и второй, и третий конверты. На то, чтобы научиться финансовой дисциплине, ушло полтора года.

Дарья использует приложение, где указаны и предполагаемые траты, и фактические. В это же приложение вбиты лимиты: на продукты — 300 рублей в месяц, на транспорт — 100, на еду вне дома — 100, на красоту — 100 и так далее.

Сейчас в конверте НЗ у Дарьи около $1000. Девушка говорит, что для нее это мало, конверт наполнялся и на $3000. Потратилась на две поездки: летала в этом году в Тбилиси и в Питер. В конверте на отпуск за год набирается примерно $700. Деньги в конверте на импульсные покупки особо не задерживаются, максимум там было 300 рублей.

— Получается, с зарплаты в 1500 рублей я кладу в заначку по $100 и примерно 250—350 рублей. Думаю, у меня все получилось, потому что я не загоняла себя в жесткие рамки с самого начала, а поставила себе цель и постепенно привыкала откладывать деньги. Понимала, что этот длинный процесс, искала систему. К финансовой дисциплине я шла лет десять.

Артур, который откладывает 10—20% от зарплаты

Доход: от 1500 до 4000 рублей (зависит от интенсивности работы)

Из них идет в заначку: 10—20%

Артуру 34 года. Он живет в Витебске и работает инженером по качеству. Воспитывать в себе финансовую дисциплину Артур начал несколько лет назад — в тот момент, когда он задался вопросом, почему у него не хватает денег. Начал интересоваться финансовой литературой, а там, какую книгу ни возьми, рекомендуют откладывать 10—20% дохода на подушку безопасности и еще 10—20% вкладывать в свое образование.

— Мои любимые авторы — Джо Витале, Роберт Кийосаки, Вадим Зеланд. Некоторые их книги я перечитывал по несколько раз, в них можно узнать, как получать удовольствие от жизни и иметь деньги.

В большей степени я заставлял себя читать, путем проб и ошибок нашел для себя литературу, которая меня стимулировала. Стал интересоваться ценообразованием, экономикой, рекламой, психологией. Еду в командировку — беру с собой бумажную книгу или читаю с планшета.

Артур хранит заначку в трех валютах: евро, доллар и крипта. Откладывает, как и рекомендуют в книгах, по 10—20% от дохода. Сейчас у мужчины в заначке примерно $5—7 тыс. в эквиваленте, а до этого он сам купил квартиру, которая стоила $36 тыс., еще в $20 тыс. обошелся ремонт. Сейчас план — купить автомобиль.

Один из секретов финансового успеха мужчины — никому не давать деньги в долг.

— Есть те, кто постоянно просит по 20—30 рублей, для них это как наркотик, они не могут что-то не купить и таким образом сэкономить. Откладывать может каждый, было бы желание.

Андрей: всю зарплату жены — в заначку

Доход: 4000 рублей на двоих

Из них идет в заначку: вся зарплата жены (около 50% общего дохода)

Андрей с женой Алиной живут вдвоем, оба работают (ей 26 лет, ему 28). За распределение семейного бюджета отвечает мужчина.

Доход семьи делиться на три части:

Основные расходы. Коммунальные услуги, продукты и другие обязательные ежемесячные расходы (каждый месяц выходит где-то 1500 рублей) оплачиваются с зарплаты Андрея. Остаток после зарплаты переходит на вторую часть расходов.

Дорогие покупки или внеплановые траты. Покупка зимней обуви, зимних ботинок, ремонт машины — на эту категорию выделяется от 500 до 1000 рублей, остаток зарплаты Андрея после того, как он оплатил основные расходы.

Сберегательная часть (пополняется с зарплаты жены). То есть заначка — это вся зарплата супруги Андрея. Хранится в долларах или евро.

— Деньги я откладываю с юности. Где-то в 18 лет я начал заниматься фрилансом, у меня появился личный доход. Вот его я и откладывал, не имея понятия зачем. Потом наткнулся на несколько книг и автобиографий: «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки, «Думай и богатей» Хилла, «Путь к финансовой свободе» Шефера, «Основы финансовой грамотности для начинающих предпринимателей. Мышление на миллион долларов» Лаврова. Прочитал их и начал считать деньги, которые я могу заработать, рассчитывать, что могу купить. Сейчас читаю «К себе нежно», там есть глава про отношения к деньгам, финансовые установки: например, «Деньги мужа — не мои деньги, я не могу их тратить только на себя».

Умение откладывать — это навык, которому нужно учиться.

Моя мама — бухгалтер, работает с цифрами, с деньгами, но она вообще не умеет откладывать. А я веду учет расходов, использую приложение «Дзен-мани», которое считывает эсэмэски от банка и распределяет по категориям. Если плачу наличными, то вношу траты в приложение сам, но иногда забываю. Если не вести учет расходов, то и откладывать не получится.

Олег и его три подушки безопасности

Доход: до $1500

Из них идет в заначку: от $200—600

Олегу из Минска 25 лет, он работает маркетологом. Парень начал копить деньги после того, как попал под сокращение полтора года назад.

— Я работал на зарубежную компанию, там стали увольнять людей из-за кризиса. Я тоже попал под сокращение и получил неплохую компенсацию в размере пяти средних зарплат. Когда на руках оказалась большая сумма, у меня в голове щелкнуло: я не должен спустить эти деньги. Внезапно пришло понимание, что эту сумму нужно отложить, а в будущем — еще и приумножить.

Сейчас зарплата Олега зависит от его загрузки и может составлять до $1500. Они вместе с женой живут в съемной квартире, заначки (и бюджеты) у супругов разные, общие траты — только бытовые.

Как и многие люди, которые откладывают деньги, Олег соблюдает принцип «Сначала заплати себе»: как только ему приходят деньги, часть из них идет в заначки. Давайте посмотрим, как Олег «платит себе».

Первая подушка — самая главная, неприкасаемся. В нее уходит от $200 до $600 в зависимости от зарплаты в конкретном месяце и текущих трат. Она создана для крупных трат, в идеальном варианте — для покупки квартиры.

Вторая подушка (микроподушка) — для внезапных текущих трат. В нее идет $20—50 — например, если пригласили на праздник и нужно купить подарок либо если нужно сходить в медцентр на платный прием.

Третья подушка («спасительная карта») — если не хватает на жизнь. Она пополняется на $50.

То, что осталось, тратится на жизнь.

— Как ваша супруга относится к тому, что у вас разные бюджеты и разные заначки?

— Она получает меньше меня, и я хочу, чтобы она тратила на себя деньги по максимуму, закрывала свои «хотелки», баловала себя. А я хочу накопить на что-то дорогое, это мой личный челлендж.

Елена и система «Откладываем $10 в неделю»

Доход: детское пособие

Из них идет в заначку: $10 в неделю

Елене 27 лет, она работает в банке. Живет в Минске семьей: она, муж и маленький сын. Откладывать научилась в декрете, когда доход сильно упал и у нее, и у мужа.

— Моя подружка-декретница, с которой мы много общались, придумала систему: каждый понедельник мы с ней идем в обменник и покупаем в заначку по $10. Даже если у вас совсем мало денег, вы все равно, скорее всего, сможете раз в неделю купить эти $10. Мы брали именно доллары или евро, потому что их сложнее потратить на текучку.

Даже когда у нас сломалась машина и муж брал кредит на ремонт, я все равно продолжала покупать доллары каждый понедельник.

Учитывая, что в году 52 недели, получаем $520 на ровном месте.

И это $520, отложенные практически незаметно, ведь не надо ни в чем себя урезать. Для кого-то это мелкая сумма, но, поверьте, если у вас остро не хватает денег ни на что, эта заначка очень греет.

В течение года Елена покупала по $10 каждый понедельник, а когда вдруг появлялись какие-то лишние деньги (например, на работе всем, даже декретницам, начисляли премию к 8 Марта или давали матпомощь), она отправляла их в заначку. В итоге за год насобиралось $800, о которых в семье никто не знал.

— Когда я рассказала мужу об этих деньгах, мы решили добавить его отпускные и поехать вдвоем в Египет. Заначка дала нам возможность полететь на отдых в то время, когда мы жили не очень богато.

Елена признается, что так и не научилась копить на дорогие мечты вроде квартиры или машины, зато теперь знает, как откладывать на большие покупки.

— Например, собрать ребенка в детский садик — это большие траты. Сменная обувь, осенняя обувь, кроссовки, чешки — это только обувь, и ее не купишь заранее, потому что нога растет. Многие мои знакомые жаловались, что собрать ребенка в сад — это дорого. Но ведь это не внезапные траты, все в курсе, что 1 сентября наступит осень. Поэтому обычно я начинаю копить деньги на сборы ребенка в сад еще в июне.

То же касается покупки одежды и обуви на осень для меня. Я прекрасно знала, что у меня нет ни осенних ботинок, ни осеннего пальто. В итоге в июне, июле и августе я откладывала — и в сентябре легко купила осеннюю одежду.

Один интересный факт

Мы не можем посчитать подматрасные заначки белорусов, однако Нацбанк знает о заначках, которые люди хранят на депозитах. По данным на II квартал 2022 года, общее количество людей, у которых есть вклад в белорусском банке, составляет 1 114 182 человека (речь про физлиц). А значит, заначки есть как минимум у миллиона белорусов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».