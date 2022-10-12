Украина в ОБСЕ жестко «прошлась» по Лукашенко 7 12.10.2022, 10:59

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Диктатор окончательно сдает России белорусский суверенитет.

Режим Лукашенко решает окончательно продать России суверенитет Беларуси.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ во вторник в столице Австрии, передает «Укринформ».

«На фоне российских потерь Александр Лукашенко решает окончательно продать суверенитет Беларуси своему российскому патрону», - сказал он.

По словам Цымбалюка, обвиняя Украину в якобы «планировании нападения на Беларусь», Лукашенко на самом деле «нуждается в прикрытии для использования Беларуси для запуска российских ракет и беспилотников-камикадзе по Киеву».

«При этом он заявил о развертывании в Беларуси совместной группировки войск, в том числе путем размещения в стране дополнительного российского контингента. Что ж, минскую стоит задать себе вопрос, насколько способна и заслуживает доверия Россия? Какие истинные намерения Кремля? Они действительно думают о новой атаке с севера на Украину или хотят завершить оккупацию Беларуси, введя туда дополнительные войска?», - заявил украинский посол.

Глава украинской миссии в ОБСЕ подчеркнул, что белорусский режим «не избежит своей доли ответственности за преступление агрессии».

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