Музыканты Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине 1 12.10.2022, 11:07

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Она называется «Face to Face».

Известный украинский певец Сергей Бабкин записал песню с выступившим против войны российским музыкантом Борисом Гребенщиковым.

Также соавторами работы выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс. Клип был опубликован на YouTube. Песня называется «Face to Face».

Заработанные на песне деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.

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