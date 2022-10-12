Музыканты Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине

Музыканты Сергей Бабкин и Борис Гребенщиков записали песню о войне в Украине1
- 12.10.2022, 11:07
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Она называется «Face to Face».
Известный украинский певец Сергей Бабкин записал песню с выступившим против войны российским музыкантом Борисом Гребенщиковым.
Также соавторами работы выступили британский продюсер Дейв Стюарт и американская певица Стиви Никс. Клип был опубликован на YouTube. Песня называется «Face to Face».
Заработанные на песне деньги создатели перечислят на платформу UNITED24 для помощи украинцам и армии.