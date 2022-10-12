Растения шлепают насекомых для более успешного опыления 12.10.2022, 11:13

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Биологи провели эксперименты с растениями барбариса и магонии.

Давно замечено, что в момент, когда насекомое касается производящих нектар желез у некоторых цветков, их тычинки резко изгибаются. Об этом писал еще великий естествоиспытатель эпохи Просвещения Карл Линней. Новая работа китайских биологов показала, что это происходит неспроста, позволяя растению прогонять насекомых в ожидании следующих и тем самым способствуя успешному опылению. Статья Шуан-Цуаня Хуана (Shuang-Quan Huang) и его коллег опубликована в журнале eLife.

Растения неподвижны, и при переносе пыльцы с одних цветков на другие многие из них полагаются на животных, прежде всего насекомых. Для их привлечения цветки производят питательный сахаристый нектар, иногда в довольно больших количествах. Однако, если одно насекомое съест его полностью, это сократит число следующих посетителей и понизит эффективность оплодотворения. Поэтому растения заинтересованы не только в привлечении насекомых, но и в том, чтобы каждое из них проводило не слишком много времени на цветке. Этому и помогают «шлепки», которые цветки наносят с помощью своих подвижных тычинок.

Чтобы продемонстрировать это, биологи провели эксперименты с растениями барбариса и магонии — как в лаборатории, так и в полевых условиях. Они обездвиживали тычинки, на 35-45 минут погружая стебли цветков в спирт. Сперва ученые убедились, что такая процедура не влияет на привлекательность цветков для опылителей, а затем сравнили поведение насекомых на них, а также на обычных цветках. Кроме того, они окрашивали пыльцу, чтобы проследить эффективность ее переноса на другие растения.

На видовой состав опылителей процедура влияния не оказывала. Однако на цветках с обездвиженными тычинками насекомые проводили в 3,6 раза больше времени, чем обычно, и поглощали заметно больше нектара. При этом они переносили вдвое меньше пыльцы, нежели для цветков с нормальными подвижными тычинками. Более того, пыльца с них обнаруживалась на втрое меньшем числе других растений, а расстояние до них было меньше, чем у пыльцы с цветков, которые сохраняли возможность сгонять насекомых «шлепками» своих тычинок.

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