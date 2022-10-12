«Понасобирали шарамыг-калек без без бронежилетов — и погнали»1
- 12.10.2022, 11:15
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Оккупанты возмущены мобилизацией в РФ.
Оккупационные войска так называемых «Л/ДНР» возмущены проведением мобилизации в России. Боевики жалуются, что новоприбывшие воюют без шлемов и бронежилетов.
Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.
По словам оккупантов, они не понимают, зачем в России ввели мобилизацию.
«Я не знаю, зачем они мобилизацию ввели. Надо было взять армию 1 миллион 150. 150 там у вас. Взяли бы весь миллион завели, а вот этих , вот которых мобилизовали выставили на границах, если так сильно переживают», - говорит один из них.
Второй оккупант, в свою очередь, считает, что Россия не подготовилась к проведению мобилизационных мер.
«Надо было это все заранее делать. Надо было подготавливать, а не то что они понасобирали шарамыг-калек без ничего блин, без касок, без бронежилетов и погнали блин. Надо было сразу мобилизацию проводить и у нас и у них. А они деб*лы», - заявил оккупант.