InformNapalm: Взрывчатки в грузовике на Крымском мосту не было 14 12.10.2022, 11:24

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Эксперты указали на нюансы, опровергающие выгодную для ФСБ РФ версию.

В ФСБ обнародовали результаты «расследования» взрыва на Крымском мосту. Там показали рентген-снимок грузовика, в котором якобы была заложена взрывчатка, заявив, что увидеть ее помешала загруженная в кузов полиэтиленовая пленка.

Впрочем, никакой взрывчатки в грузовике не было, авто вообще не имеет отношения к взрыву, а разгонять версию с заминированным грузовиком выгодно реальным подрывникам – российским спецслужбам. В этом убеждены расследователи InformNapalm.

Российские пропагандисты показали обнародованные ФСБ рентген-снимки грузовика, сделанные во время его проверки на въезде в Крымский мост. По версии пропаганды, увидеть там взрывчатку помешала пленка, в которой якобы была спрятана бомба.

Однако у расследователей сообщества InformNapalm есть свое, гораздо более реалистичное объяснение этого факта.

«Знаете почему на рентгене не видно взрывчатки? Потому что ее и не было в грузовике. Версию о взрыве грузовика целенаправленно разгоняет именно ФСБ, чтобы случайно не вышли на них самих. Потому что на раскадровке видно, что не грузовик стал причиной взрыва, а (он) просто попал под засвет взрыва. Также версия с грузовиком не объясняет, почему оторвались 2 автодорожных пролета моста в разных местах», – подчеркнули расследователи.

Также они указали на «криворукость» российских спецслужб.

«В комментариях читатели отдельно подчеркивают криворукость ФСБ-фотошоперов, которые даже не могут на рентгене нарисовать все оси грузовика, который, по их версии, «взорвал Крымский мост». ФСБ подрывает мосты», – подчеркнули в InformNapalm.

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