Режим получил официальную ноту протеста от Литвы 2 12.10.2022, 11:29

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Вильнюс заявил, что готовит расторжение двухсторонних договоров с Беларусью.

Беларусь получила официальную ноту Литвы. В ней заявляется о нарушении официальным Минском двусторонних международных договоров, пишет Delfi.

Министерство иностранных дел Литвы заявило, что правовые акты, принятые властями РБ, нарушают как общепризнанные принципы международного права, так и двусторонние международные договоры: договор Литвы и Беларуси о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, а также межправительственный литовско-белорусский договор о поощрении и защите инвестиций.

Литовская сторона подчеркивает, что в такой ситуации получает право считать эти нарушения основанием для расторжения или прекращения действия договора или его части.

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