Валерий Сахащик записал обращение к белорусским военным 4 12.10.2022, 11:38

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Валерий Сахащик

Подполковник ВДВ запаса призвал не исполнять незаконные приказы.

Командир Брестской десантно-штурмовой бригады, подполковник ВДВ запаса Валерий Сахащик обратился к белорусским военным.

«Руководство РФ пытается втянуть в свою войну Беларусь, — сказал Сахащик. — Что ждет нас, если им это удастся? В этом вопросе я могу выступать в роли эксперта, так как провел в Украине немало времени с конца февраля.

Украинцы очень хорошо подготовлены к нападению со стороны РБ. Жители Беларуси готовы принимать своих сыновей в черных полиэтиленовых пакетах?

Для ВСУ уже не будет никаких сдерживающих факторов, мешающих применить всю мощь самых современных поражающих средств по любым объектам, используемым агрессорами на территории РБ.

В течение первых нескольких суток будут уничтожены Мозырьский НПЗ, вся критическая инфраструктура приграничной полосы. Может погибнуть и пострадать большое количество людей.

Количество наших добровольцев в Украине существенно вырастет. Военнослужащих ВС РБ будут встречать свои же белорусы, только значительно лучше подготовленные, оснащенные и мотивированные.

Беларусь станет страной-изгоем в мире и разделит с Россией позор поражения и обязанность выплаты репараций.

Все войны заканчиваются. Ложь пропаганды, манипулирование фактами перестанут работать. Кем вы будете в этом будущем? Уважаемыми членами общества или фигурантами международного трибунала?

Люди в военно-политическом руководстве Беларуси, от вас зависит будущее нашей страны как никогда. Украина ни разу не ответила на летящие с территории РБ ракеты и беспилотники, хотя давно имеет боевой потенциал для такого ответа. Первые убитые и раненые белорусы поссорят наши народы на десятилетия.

Призываю вас осознать всю серьезность происходящего и ужасные возможные последствия. Каждый из нас — пусть в разной степени — но может повлиять на будущее Беларуси», — говорит Сахащик.

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