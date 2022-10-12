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Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км

  • 12.10.2022, 12:03
  • 6,942
Для HIMARS будут делать ракеты, бьющие на 1000 км

Стала известна дата первых испытаний.

Компания Lockheed Martin, производящая системы HIMARS, анонсировала ракеты, дальность которых увеличится до 1000 км.

Об этом сообщает «Ліга.нет».

Ракеты M142 HIMARS и M270 MLRS представили на выставке вооружения AUSA 2022 года.

Производитель планирует модернизировать ракеты благодаря технологии Precision Strike Missile (PrSM) в четыре этапа. По словам вице-президента Lockheed Martin Полы Гартли, первые испытания ракеты запланированы на 2023 год. Тогда же запланирован выпуск таких ракет. На производство 54 тестовых ракет PrSM для M142 HIMARS и M270 MLRS было выделено более $70 млн.

Увеличение дальности поражения ракет до 1000 км намечено на четвертый этап. Оно зависит от принятия в армии США, которое должно состояться до конца октября 2022 года. Lockheed Martin официально заявляет о плановой дальности поражения до 650 км, а имеющиеся баллистические ракеты ATACMS могут поражать цели на 300-километровом расстоянии.

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