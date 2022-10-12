С политзаключенным Игорем Олиневичем пропала связь 12.10.2022, 12:07

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Скорее всего, его продолжают содержать в ШИЗО.

Мать белорусского патриота и политзаключенного Игоря Олиневича Валентина не знает, что сейчас происходит с ее сыном. От него не приходят письма, к нему не пускают адвокатов. Об этом Валентина Олиневич пишет в «Фейсбуке»:

— Ситуация с Игорем очень настораживает. Адвоката уже третий раз не допускают в Жодинскую тюрьму.

Администрация мотивирует свои действия в том, что от Игоря нет заявления на каждую встречу с адвокатом. Судя по тому, что от него нет и писем, прихожу к выводу, что пребывание в штрафном изоляторе продлили.

Кто не в курсе, то в штрафном изоляторе не дают не только постельных принадлежностей, но и бумаги с ручкой-карандашом, то есть написать заявление нет возможности. Я даже не знаю, прекратил он голодовку или нет.

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