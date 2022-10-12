Откуда Лукашенко готовит нападение на Украину? 12.10.2022, 12:13

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На воре и шапка горит.

Ракетные атаки на Украину все еще будут продолжаться, и в этих терактах все больше принимает участие Беларусь, пишет ведущий «24 канала» Алексей Печий:

— Накануне в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что Россия активно перекидывает в Беларусь иранские дроны-камикадзе Shaheed 136, а из Беларуси вывозят боеприпасы. По данным разведки, по состоянию на 10 октября на территорию страны было завезено 32 указанных БПЛА, к 14 октября планируется ввезти еще 8 единиц. Соответственно все эти беспилотники могут атаковать объекты в Украине.

В ГУР также сообщили, что Беларусь предоставляет оккупационной армии материально-технические средства и боеприпасы из своих складов. В частности, на железнодорожную станцию «Кировская» в Крым прибыл железнодорожный эшелон с боеприпасами, который был отправлен с 43-го арсенала хранения ракет и боеприпасов вооруженных сил Беларуси в Гомельской области. В ближайшее время запланировано перемещение 13 эшелонов с вооружением и военной техникой, боеприпасами и военно-техническим имуществом из арсеналов и баз хранения армии Беларуси. То есть, режим Лукашенко расконсервирует свои склады с вооружением и передает его России в надежде, что россияне смогут победить и наказание его обойдет стороной.

Более того, сегодня со стороны Беларуси снова звучал ряд странных заявлений. Во-первых, Лукашенко заявил, что отныне все органы государственной безопасности Беларуси будут подчинены только ему лично. Похоже, Лукашенко копирует своего товарища Путина. Почему это немаловажный момент? Дело в том, что это происходит на фоне эскалации войны России против Украины и намеков на то, что Беларусь может открыто вступить в войну.

Как сообщалось ранее, в белорусских силовых структурах не все в восторге от перспективы участия в войне против Украины. Лукашенко просто заранее пытается избежать любых протестов среди силовиков.

Особенно это важно для Лукашенко теперь, потому что сегодня диктатор отдал приказ о проведении проверки вооруженных сил Беларуси. Как утверждает минобороны республики, во время проверки военные части отработают приведение в боевую готовность, марш, а также «развертывание в назначенных районах с выполнением учебно-боевых задач». Проверка вроде бы необходима для определения готовности к выполнению задач. Каких именно там, конечно, не говорят.

Однако несколько раньше министр обороны Беларуси заверил, что они не хотят войны с Украиной, если Украина не будет провоцировать белорусов.

Здесь я просто напомню, что этот же Хренин, за несколько дней до полномасштабного вторжения 24 февраля, публично заявил, что Беларусь не допустит нападения на Украину с ее территории. И даже давал слово офицера. Чего оно стоит – все мы знаем.

Однако на вору и шапка горит. И вот в КГБ Беларуси озвучили, чего они ожидают и к чему, вероятно, готовятся. Глава Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель считает, что переломным моментом в российской войне в Украине может стать период с ноября по февраль. По его мнению, это будет побуждать мобилизация в России. Хотя он сразу же добавляет, что это возможно только в том случае, если России удастся обеспечить свою группировку техническими средствами и передовым вооружением. Впрочем, учитывая, что россияне выгребают склады с боеприпасами в Беларуси, это кажется крайне сомнительным.

Однако говорить о том, что Беларусь готовится к нападению, а потому и объявила об очередных учениях и перекидывании в страну российских войск – не стоит. Аналитики Института изучения войны заявляют, что Кремль может использовать дополнительные российские силы в Беларуси для того, чтобы зафиксировать украинские войска под Киевом и не допустить их перекидывания в другие места для участия в контрнаступлениях.

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