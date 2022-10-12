«Отвечать за это все равно придется белорусским генералам» 12.10.2022, 12:21

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А ведь все помнят, что они сделали позапрошлым летом и прошлой зимой.

Вчера генералы пошли в народ, чтобы его научить, пишет Telegram-канал «Письма к дочери». Успокоить панические настроения в рамках укрепления территориальной обороноспособности. Вот у тебя были панические настроения? А если найдут?

Один показал карты, откуда на Беларусь готовится нападение. Ну картами в наше время население не удивишь. Видало население и не такие карты. Зато, другой сказал, что враг готовится захватить белорусский райцентр. Но не сказал который. Поэтому, в котором конкретно райцентре не паниковать, пока не понятно.

Так что генерал на всякий случай рассказал еще про солдат НАТО, группы боевиков и белорусских экстремистов, которые воюют в Украине. Ну как воюют? Их там опять осталось сто человек, остальные разбежались и те, которые остались, воевать не умеют. Поэтому готовят вторжение против белорусской армии.

Но белорусская армия с ними справится. Точно справится. Ну ты сама подумай: там сто человек, которые не умеют воевать, а тут целая белорусская армия. Должна справиться. Ну со ста человеками, которые не умеют воевать. Справится же, наверное? Все-таки и генералы в белорусской армии есть. Так что, может, и справятся.

Отставить панику, дышим глубоко. Со ста человеками, которые не умеют воевать, белорусская армия, усиленная подразделениями внутренних войск, территориальной обороны и народного ополчения, вполне может и справиться если вдруг повезет.

Третий генерал, правда, сказал, что враги готовят волну террористических актов по всей Беларуси. Ты там как? Еще не паникуешь? Смотри, не паникуй. Спокойствие, только спокойствие. Пустяки. Дело-то житейское. Ну теракты, ну волна. Что мы террористов не видели?

Другое дело, что у генерала нашелся козырь в рукаве. Он сказал, что враги готовят по Беларуси тактический ядерный удар. Вот нет, конечно, лучше способа унять панические настроения среди населения, чем рассказать населению, что по нему готовится тактический ядерный удар. Очень способствует душевному спокойствию и общественно-политической стабильности.

В общем, если ты там еще не паникуешь, то и не паникуй уже. Во-первых, чего теперь-то паниковать? А во-вторых, белорусские генералы и без тебя справятся. У них это все равно получается лучше.

И не только потому, что генералы учились в академиях и знают такие причины для паники, которые ты себе не в состоянии даже нафантазировать. А потому, что чем дальше специальная операция союзника идет по плану вслед за русским военным кораблем, тем меньше у генералов надежды на помощь союзника. И тем больше опасений, что союзнику самому понадобится помощь.

А союзнику не откажешь. Особенно, после того как у союзника появится на территории Беларуси не одна тысяча региональной группировки своих войск. И если союзник затеет этой группировкой новое наступление с белорусской территории, даже без прямого участия белорусских военных, то отвечать за это наступление все равно придется белорусским генералам. А ведь все помнят, что белорусские генералы сделали позапрошлым летом и прошлой зимой.

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