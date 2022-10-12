ГУР Украины отреагировало на обвинения россиян во взрыве на Крымском мосту 12.10.2022, 12:29

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Пресс-служба украинской разведки назвала ФСБ и СК РФ — фейковыми структурами.

Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов считает излишним комментировать обвинения российских спецслужб в причастности Украины к взрыву на Крымском мосту, поскольку ФСБ и СК - «фейковые» структуры.

Об этом говорится в заявлении Юсова «Суспiльному».

«Чушь вся деятельность ФСБ и Следственного комитета. Это фейковые структуры, которые обслуживают путинский режим, поэтому комментировать их очередные заявления мы точно не будем. Странно, что еще никакой визитки не нашли в районе Крымского моста», — заявил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины.

Напомним, ФСБ России отчиталась о расследовании взрыва на Крымском мосту, по их данным всего задержаны 8 человек, а организатором, считают россияне, было Главное управление разведки и его руководитель Кирилл Буданов.

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