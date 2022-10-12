На Красной площади появилось неожиданное обращение к Пугачевой 12.10.2022, 12:45

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Алла Пугачева

Поклонники поддержали певицу.

На Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из страны-агрессора. В этот раз к ней публично обратились поклонники и заявили, что они ее любят, пишет УНИАН.

Так, к Пугачевой обратились люди, поддерживающие ее позицию по войне в Украине. В небе появилась надпись: «Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!».

Отметим, впервые к Алле Пугачевой публично обратились со здания телецентра Останкино после того, как она покинула Россию в первые дни полномасштабного вторжения.

«Алла, хорошо, что ты убежала», - гласила надпись на здании.

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