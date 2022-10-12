Столтенберг: Лукашенко должен прекратить соучастие в российской войне 12.10.2022, 13:06

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Беларусь используется для атак против Украины.

Беларусь должна прекратить соучастие в российской войне против Украины. Об этом перед началом заседания министров обороны стран НАТО заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Я ожидаю, чтобы режим Лукашенко прекратил соучастие в войне. Мы видим, как Беларусь используется для размещения ракетных комплексов и атак против Украины. Лукашенко должен прекратит помогать и поддерживать российские военные усилия», — сказал Столтенберг

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