В Донецкой области местные боевики расстреляли российских военных 12.10.2022, 13:13

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Об инциденте стало известно в украинских спецслужбах.

В сводном российско-захватническом войске нет даже намека на некую монолитность. Все многочисленные группировки ненавидят друг друга и способны убивать своих при первой же возможности.

По данным источников «24 канала» в украинских спецслужбах, наибольшую неприязнь испытывают между собой кадровые российские военные и боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Оккупанты обвиняют местных террористов в том, что они не смогли «защитить свой дом», из-за чего Кремлю пришлось перебросить россиян в Украину. Местные же презирают «вторую армию мира» за слабость и трусость.

Кроме того, боевики из Донбасса ненавидят россиян за то, что вообще произошло полномасштабное вторжение.

Террористы, которые присоединились к пророссийским группировкам, проехались в социальном лифте и стали очень уважаемыми лицами в «республиках».

Боевикам 8 лет было разрешено все – от убийств до изнасилований. При этом они получили возможность беспрепятственно воровать, но при условии невмешательства в деятельность высшей касты террористов.

Россияне же своим массовым прибытием на Донбасс коренным образом изменили правила игры. Главными бандитами и террористами на временно оккупированных территориях стали военные ВС России, а боевиков по приказу генералов начали забрасывать на «мясо».

В это время боевики квазиреспублик увидели, что распиаренная армия Путина ничего серьезного собой не представляет. Военные из России не могли выполнить ни одну из поставленных задач, несли огромные потери и предпочитали отсиживаться где-то позади.

Зато «деэнэровцев» россияне постоянно гнали вперед на убой.

Такой подход к войне местных террористов не устраивал, ведь они почти за 8 лет привыкли к мирной и сытой жизни. До 24 февраля боевики получали немалые зарплаты, могли обогащаться и совершать преступления против гражданских без каких-либо последствий для себя. Однако вместо этого им пришлось хоронить своих товарищей и воевать без надежды на победу.

Все это привело к серьезным конфликтам между группировками, которые иногда заканчивались стрельбой. Иногда пьяные россияне решали отомстить «укропам» и отправлялись убивать боевиков. Террористы в стороне не стояли и нередко стреляли в спины россиянам при любой возможности.

Впрочем, случались и серьезные разборки. Одна из них произошла в начале октября в Докучаевске Донецкой области. «Почтенный» сепаратист Эдуард Карась на огромной скорости катал свою жену на машине после большого количества выпитого. Веселье закончилось на одном из перекрестков, где автомобиль местного боевика и сына одного из полицейских-предателей влетел в машину с российскими военными. Оккупанты также находились в нетрезвом состоянии и ездили по городу нарушая ПДД.

В результате аварии погибли все ее участники, а на место происшествия начали съезжаться друзья «двухсотых». Между товарищами россиян по оружию и представителями «серьезного боевика» мгновенно произошел конфликт, приведший к стрельбе. В результате разборок боевики «ДНР» прострелили ноги нескольким оккупантам, после чего скрылись с места происшествия. Россияне же выжили, но доказать свою правоту так и не смогли.

В украинских спецслужбах также отмечают, что дополнительную нервозность и конфликтов между группировками добавляют украинские победы на фронтах. Все представители захватнического войска поняли, что захватить Украину им не удастся, а поражение России – вопрос времени. Осознание этого факта усиливает желание личного состава орды напиться водки, после чего между путинскими карателями возрастают конфликты.

Фактически в сохранение «республик» среди находящихся на фронте не верит никто. И это лишь усиливает ненависть боевиков к россиянам, ведь захватчики в какой-то момент уйдут из Донбасса, а жизнь местных боевиков коренным образом изменится с приходом в регион украинских спецслужб и полиции. Террористы понимают, что бежать им вряд ли дадут, поэтому пытаются подготовить запасные планы прорыва на территорию России.

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