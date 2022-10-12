Российский оппозиционер Навальный из тюрьмы поздравил Алеся Беляцкого с Нобелевской премией 12.10.2022, 13:24

Алексей Навальный

«Весна придет!» — заявил политзаключенный.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает заключение в исправительной колонии строгого режима № 6 во Владимирской области, поздравил лауреатов Нобелевской премии мира этого года: российский правозащитный центр «Мемориал», украинский «Центр гражданских свобод» и белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.

Поздравление политика было опубликовано на его странице в Instagram:

— Извините. Я все узнаю последним. Но этот тот случай, что и позже всех стоит написать. Если бы меня самого спросим, кому дать Нобелевскую премию мира, причем спросили не сейчас даже, а в течение нескольких последних лет, то я бы сказал: «Правозащитному центру «Мемориал». Это великая организация. Там работали и работают восхитительные и легендарные люди. Они и такие, как они, — надежда нашей страны. Поздравляю и обнимаю всех в «Мемориале», горжусь вами.

Мои поздравления Алесю Беляцкому, белорусской «Весне» и всему белорусскому народу, запертому своей властью в одно огромное ШИЗО. Свобода придет, и весна придет.

Поздравляю украинский «Центр гражданских свобод». Премия мира имеет особый вес и значение для номинанта из воюющей страны, где «мир» — это не банальная абстракция, а то, за что сражаются и умирают. Уверен, что эта премия мира — первая из тех, что справедливо достанется гражданам и организациям Украины. Пусть придет мир, пусть придут премии, пусть придет счастливая жизнь.

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