«Искандеры» в истерике 12.10.2022, 13:28

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За два дня Россия выпустила по Украине 119 ракет — такого не было с начала войны.

10 октября Россия начала «акцию возмездия» (по словам пропагандистских каналов) за взорванный Крымский мост ― в крупнейшие города страны запустили более 100 ракет. В том числе удары попали по Киеву ― центральным улицам и детской площадке. За два дня 10-11 октября в Украине погиб 21 человек, 114 ― ранены.

«Новая газета. Европа» изучила на данных последствия этого удара.

Это правда беспрецедентный удар?

Обстрел Украины 10 октября ― один из крупнейших с начала войны. В первый день нападения, 24 февраля, Россия выпустила по территории соседней страны около 160 ракет. На следующий день ― еще 90 ракет.

В последний раз ракетный удар похожего масштаба Россия наносила в последние выходные июня. Но тогда было выпущено меньше ракет, чем сейчас ― от 60 до 80.

― Я не припомню такого массированного удара, кроме самых первых дней 24-26 февраля. По-моему, такого не бывало, чтобы по всей Украине столько ракет прилетело, ― оценил основатель Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев.

В пропагандистских ресурсах «массированный удар» вызвал бурю энтузиазма. На НТВ вышел сюжет с заголовком «День настал?!» и текстом «Наконец-то Россия начала бить киевский режим. Чем бандеровские упыри поплатятся за Крымский мост?» Радость по поводу атаки выразил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Впрочем, если в первые дни войны Украине удалось сбить только несколько ракет, то в этот раз ПВО сработало гораздо эффективнее. 10-11 октября Украине удалось нейтрализовать 61 из по меньшей мере 119 ракет, выпущенных Россией, и 21 иранский дрон-камикадзе Shahed-136. Более половины дорогостоящих боеприпасов даже не достигли своей цели.

С начала войны Россия начала использовать все более старые и несовершенные ракеты. Кроме того, в Украине появились европейские комплексы ПВО, а военнослужащие стали точнее попадать в ракеты. Так, если в мае украинские ПВО сбивали около 10% крылатых ракет, запускаемых Россией, то уже к сентябрю научились сбивать от 50 до 70% российских ракет.

Что еще необычного в этих обстрелах?

10 и 11 октября Россия ударила ракетами по большинству регионов Украины, в том числе западным. При этом раньше целью обстрелов обычно становился восток страны: к концу июля по Львовской области было выпущено 58 ракет, тогда как по Донецкой области стреляли не менее 1238 раз.

Кроме того, Россия впервые официально признала нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры. До нынешнего дня в своих ежедневных сводках Минобороны не упоминало энергетику как непосредственную цель российских обстрелов.

Впервые с 24 февраля без света остались Львовская, Сумская, Киевская, Хмельницкая и Тернопольская области. По меньшей мере 1307 населенных пунктов Украины к 21:00 10 октября были обесточены из-за ракетных ударов.

Россия обстреливала теплоэлектростанции Украины и раньше: например, рядом со Славянском, в Харькове и Кременчуге. Вечером 11 сентября Россия нанесла удары по тепловым станциям в Харьковской и Днепропетровской областях. Это привело к полному отключению электричества в Харьковской и Донецкой областях, частичному — в Запорожской, Днепропетровской и Сумской, подтверждал президент Украины Владимир Зеленский.

Однако гораздо чаще целью российских ракет становилась гражданская инфраструктура: школы, больницы, ТЦ. С 24 февраля под обстрел попали не менее 200 объектов гражданской инфраструктуры.

При этом, согласно международному законодательству, умышленные удары по гражданским объектам являются военным преступлением.

Зачем это было нужно России?

Владимир Путин назвал удар ответом на подрыв Крымского моста. Начало обстрелов энергетической инфраструктуры может быть связано не только с этим, но и со стремительным и успешным контрнаступлением Украины в Харьковской области. К 11 сентября ВСУ освободили Изюм и вышли к реке Оскол. За шесть дней Россия потеряла контроль над 8370 кв. м ранее захваченной территории и оставила множество военной техники.

Есть и другая версия, согласно которой последние обстрелы преследуют стратегическую цель. «Это реализация стратегии, которую иногда называют «вымораживанием» Украины. Предполагается, что после нанесения серии масштабных ударов по энерго-инфраструктуре, и в перспективе, я не исключаю, по крупным узлам транспортных коммуникаций, энергосистема Украины будет выведена из строя и в зимнее время обеспечить теплоснабжение, электроснабжение промышленности и населения Украины будет довольно сложно. А в России рассчитывают на то, что это вообще будет невозможно. Но я думаю, что это принятие желаемого за действительное», ― рассказал «Новой газете. Европа» военный эксперт Юрий Федоров.

Сколько это могло стоить России?

Командование воздушных сил Украины сообщило, что 10 октября Россия использовала ракеты «Х-101, Х-555, которые запускают из стратегических бомбардировщиков из Каспийского региона, также применяются ракеты «Калибр» с Черного моря, «Искандер», С-300, «Торнадо»», дроны Shahed-136. Кроме того, ночью на 10 октября Россия обстреляла Запорожье ракетами X-22, попав в жилую многоэтажку.

Суммарная стоимость обстрела из 119 ракет могла составить около 700 млн долларов (45 млрд рублей). По оценке Forbes Ukraine, только на атаку 10 октября Россия потратила 400-700 млн долларов.

Правда, Юрий Федоров считает эти оценки завышенными. «Крылатые ракеты не такая дорогая штука. Там нет никаких особых технических новинок, ничего особенного нет. Может быть, эта цифра завышена раза в два», ― оценил он в подкасте «Новой. Европа».

Каким будет ущерб для Украины?

Сразу после обстрелов многие населенные пункты в Украине остались без света. К двум часам дня по киевскому времени электроснабжение отсутствовало в Львовской, Полтавской, Сумской и Тернопольской областях, на остальной территории Украины электроснабжение оставалось нарушено частично — писала Украинская служба по чрезвычайным ситуациям в своем Telegram-канале.

Обстреляли восемь тепловых электростанций — в том числе Криворожскую ТЭС, третью по мощности в стране. Из-за отсутствия электроэнергии начались перебои в работе общественного транспорта и отопления, а в восьми регионах Украины возникли проблемы с водоснабжением.

Удары по электрической инфраструктуре сразу вызвали проблемы со связью. По данным британской аналитической организации Netblocks общая связность интернета (то есть количество путей, которыми могут передаваться данные) в Украине утром 10 октября упала до 83%. Больше всего пострадали Харьковская и Сумская области, где связность упала до 20% и 12% от нормы — и там и там из-за обстрелов частично пропало электричество, но его подачу удалось быстро восстановить. Связность сети удалось восстановить до 96% от нормы уже к полуночи.

Несколько украинских официальных лиц заявили, что проблемы со связью могут возникать и из-за банальной перегрузки сетей — депутат Александр Федиенко даже призвал украинцев ограничить общение (по сотовой связи и интернету).

К утру 11 октября в Украине подачу электроэнергии восстановили в трех с половиной тысячах населенных пунктах, но с продолжением обстрелов возникли новые проблемы.

«Вражеская атака более 5 часов. Россия снова ударила по объектам жизнеобеспечения», — написал в своем Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в сообщении о введении в области «режима тотальной экономии электроэнергии» 11 октября. Также ограничения ввели в Харькове, проблемы с подачей электричества начались и во Львовской области.

Есть ли у России еще ракеты ― или это была одноразовая акция?

К началу вторжения на вооружении России, по украинским данным, было 1400 высокоточных крылатых ракеты — «Калибров» и «Искандеров». Восстановить довоенный потенциал в ближайшее время у России не получится: темпы производства высокоточного оружия, по оценке Павла Лузина, не превышают 225 ракет в год. При этом российский ВПК нуждается в импортных комплектующих, которые в дефиците из-за санкций.

— Мы полагаем, что Россия может какую-то часть [высокоточных] ракет производить. Но когда наносятся такие массированные удары, [расход ракет] превышает темпы их производства. Россия не может постоянно так [массировано] бить, поэтому приходится только по особым случаям вот так стрелять. И мы полагаем, что нечто подобное еще будет, — рассказал Руслан Левиев.

Еще в апреле Институт оборонных исследований Великобритании докладывал об истощении запасов ракет у России. В марте аналогичные оценки поступали от Минобороны США.

Уже к августу Россия израсходовала 60% высокоточных ракет, а в начале сентября украинская разведка заявила, что у российской армии осталось всего 200 «Искандеров».

Для новых масштабных обстрелов запаса высокоточного оружия может не хватить. 83 ракеты, которые РФ использовала при обстреле 10 октября, по оценке военного эксперта Павла Лузина, были накоплены за несколько месяцев.

При этом говорить об истощении всего ракетного арсенала, по словам военного эксперта Юрия Федорова, пока рано — дефицит «Калибров» и «Искандеров» компенсирует запас менее современных и точных ракет.

Подобные обстрелы Украины будут повторяться. Об этом говорят эксперты. И это подтвердил на заседании Совета безопасности президент Владимир Путин.

― В случае продолжения попыток проведения на нашей территории терактов ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерации. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений, — заявил Путин.

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