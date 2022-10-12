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Маша Борзунова: В Беларуси увидела то, чего никогда не видела в России

  • 12.10.2022, 13:34
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Маша Борзунова: В Беларуси увидела то, чего никогда не видела в России
Маша Борзунова

Журналистка «Дождя» поделилась своими впечатлениями от протестов 2020 года.

Российская журналистка Маша Борзунова, во время протестов 2020 года работавшая в Беларуси спецкором телеканала «Дождь», в новом выпуске «вДудь» упомянула о том, какое впечатление произвели на нее белорусы.

«Я когда была в Беларуси в 2020 году, я увидела то, чего никогда не видела в России. Реально. То, как люди любят друг друга. И это удивительная штука. Очень банальная, но то, как они себя оберегали, оберегали друг друга, как они любили друг друга и как они затянули меня в это тоже — меня это поразило. Хотя это какая-то супербанальная вещь, вообще… В смысле —любить друг друга».

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