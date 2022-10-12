ФСБ готовит план отступления своих офицеров из Украины 12.10.2022, 13:39

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Планы по эвакуации семей работников ведомства объявлены в Крыму.

Старшим офицерам ФСБ России, которых перебросили на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации в РФ для них и их семей.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Центра национального сопротивления.

Отмечается, что временно оккупированные украинские территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, руководителей районов и высшего военного руководства.

«В частности, планы по эвакуации семей работников ФСБ объявлены в Крыму, где размещено большое количество офицеров службы», - говорится в сообщении ЦНС.

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